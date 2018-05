Moon fordert Fortschritte in Verhandlungen zwischen Nordkorea und USA über Denuklearisierung

Präsident Moon Jae-in hat mit aller Deutlichkeit festgestellt, dass die Denuklearisierung Nordkoreas eine Voraussetzung für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen ist.



Die entsprechende Äußerung machte Moon in einem schriftlichen Interview mit der japanischen Zeitung "Yomiuri Shimbun" im Vorfeld des Dreier-Gipfels zwischen Südkorea, China und Japan. Moon betonte, es sei wichtig, dass beim Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA konkrete Maßnahmen zur Denuklearisierung getroffen würden.



Er habe selbst die Entschlossenheit von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un für eine vollständige Denuklearisierung feststellen können. Dies werde eine gute Grundlage für einen Erfolg des US-Nordkorea-Gipfels, sagte Moon. Er äußerte die Bereitschaft, alle möglichen Rollen zu spielen, damit Nordkorea und die USA ihr gegenseitiges Vertrauen stärken und reibungslos Einigungen erzielen könnten. Südkorea werde auch mit Japan und weiteren wichtigen beteiligten Ländern eng kooperieren, hieß es.



Der Präsident betonte außerdem die Notwendigkeit von Gesprächen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Nordkorea und Japan. Moon habe Kim Jong-un die Bereitschaft des japanischen Premierministers Shinzo Abe zur Normalisierung der Beziehungen auf der Grundlage geklärter Fragen zur Vergangenheit übermittelt. Kim habe seinerseits Dialogbereitschaft bekundet, hieß es. Moon sagte weiter, er hoffe auf die Unterstützung und Kooperation Japans für die Bemühungen zur dauerhaften Friedensetablierung auf der koreanischen Halbinsel.



Moon äußerte auch Erwartungen für den am Mittwoch geplanten Dreiergipfel zwischen Südkorea, Japan und China. Damit werde die sogenannte Shuttle-Diplomatie zwischen den drei Ländern vollständig wiederhergestellt. Das ist von besonderer Bedeutung, da ein Spitzentreffen zwischen beiden Koreas stattfand und nun ein Gipfel zwischen Nordkorea und den USA bevorsteht. Der Dreiergipfel hatte seit dem letzten Treffen im November 2015 nicht mehr stattgefunden.



Für die Wiederaufnahme des trilateralen Gipfels spielte der jüngste rapide Wandel in der Situation auf der koreanischen Halbinsel eine große Rolle. China und Japan befürchten, dass sie vom Dialog über Korea ausgeschlossen werden könnten, während Südkorea auf die Kooperation beider Länder angewiesen ist.