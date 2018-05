38. Jahrestag der Gwangju Demokratiebewegung begangen

Zum 38. Jahrestag der Gwangju Demokratiebewegung vom 18. Mai hat am Freitag eine Zeremonie stattgefunden.



Die Veranstaltung fand auf dem 18. Mai-Nationalfriedhof von Gwangju unter dem Thema „Der Mai von Gwangju schafft Gerechtigkeit“ statt. Daran nahmen etwa 5.000 Personen teil, darunter Ministerpräsident Lee Nak-yon, Parteichefs, damalige Demonstrationsteilnehmer und Hinterbliebene. Anwesend waren auch Hinterbliebene des deutschen Journalisten Jürgen Hinzpeter und weiterer Ausländer, die damals die Demokratie-Bewegung im Ausland bekannt gemacht hatten.



Der Ministerpräsident betonte in der Gedenkrede, die Entstellung von Tatsachen und die Verletzung der Ehre der Stadt Gwangju würden das Urteil der Wahrheit nicht schmälern. Sollte ein Ausschuss zur Aufklärung der Wahrheit gemäß einem Sondergesetz zur 18. Mai-Demokratiebewegung im September die Arbeit aufnehmen, würden die verborgene Wahrheit offenbart und die Verantwortung verdeutlicht. Er versprach zudem, historische Stätten wie den alten Sitz der Provinzverwaltung von Süd-Jeolla zu restaurieren und aufrechtzuerhalten. Der Geist vom 18. Mai sei mit der Kerzenlicht-Revolution wieder belebt worden, sagte Lee und betonte damit, dass der Geist zur Grundlage der Moon Jae-in-Regierung wurde.



Lees Äußerung über die Entstellung von Tatsachen und die Ehrverletzung bezieht sich unter anderem auf die Memoiren von Ex-Präsident Chun Doo-hwan. Darin hatte dieser bestritten, dass die Truppen damals von Hubschraubern aus auf Demonstranten geschossen hatten. Wegen des Vorwurfs der Verletzung der Ehre von Opfern und Hinterbliebenen wurde er jüngst angeklagt. Es gibt auch Indizien, dass bei der damaligen Verfälschung von Tatsachen das Verteidigungsministerium die Federführung übernommen hatte.



Es ist die Aufgabe des geplanten Untersuchungskomitees zu klären, wer damals Schüsse auf Bürger befohlen hatte. Die genaue Zahl und der Verbleib der Vermissten müssen ebenfalls festgestellt werden. Die Stadtverwaltung von Gwangju erkannte bisher 82 Vermisste an. Über 240 weitere Menschen sind jedoch verschollen und werden noch immer von ihren Angehörigen gesucht.



Das Sondergesetz sieht vor, dass zuerst die Wahrheit in Fällen der Menschenrechtsverletzungen geklärt werden soll. Dazu zählt ein Massaker an Zivilisten durch Truppen. Ein weiterer Untersuchungsgegenstand ist, wie es zu Schüssen auf Demonstranten kam, wer diese befahl sowie wie die Wahrheit entstellt wurde. Es wird auch untersucht, wo die Opfer im Geheimen begraben wurden, daraufhin soll die Bergung sterblicher Überreste erfolgen.