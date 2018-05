Libyen laut Trump kein Modell für Denuklearisierung Nordkoreas

US-Präsident Donald Trump hat versucht, Nordkorea zu beschwichtigen. Er sagte, dass die Anwendung des sogenannten Libyen-Modells auf Nordkorea nicht überprüft werde, und versprach Sicherheitsgarantien.



Die entsprechende Äußerung erfolgte zwei Tage nachdem Nordkorea heftig gegen die einseitige Forderung der USA nach einer Denuklearisierung protestiert hatte. Das Libyen-Modell sei kein Modell, das Washington für Nordkorea verfolge, sagte Trump am Donnerstag. Er betonte die Gewährleistung der Sicherheit des Regimes. Im Falle von Libyen habe es keinen Deal gegeben, um Gaddafi, den damaligen Staatschef im Amt zu halten.



Kim Jong-un werde dagegen in Nordkorea bleiben und das Land weiter lenken, sagte Trump. Damit stellte er die Sicherheit des Regimes in Aussicht. Nordkorea werde sehr reich sein, hieß es weiter. Dies gilt als Zusage für die Unterstützung für Nordkoreas Wohlstand.



Zugleich vergaß Trump nicht, eine Warnung auszusenden. Falls keine Einigung erzielt werde, werde es zu jenem Modell kommen. Er warnte nämlich, dass das Libyen-Modell insofern zur Anwendung kommen könnte, als dies zur Entmachtung von Muammar al-Gaddafi geführt hatte. Trump erwähnte auch die Fälle Irak und Syrien. Das wird als indirekte Warnung an Nordkorea betrachtet. Der US-Präsident verteidigte außerdem den Nationalen Sicherheitsberater John Bolton, der Nordkoreas Denuklearisierung nach libyschem Vorbild fordert.



Es wird erwartet, dass nach Trumps Bemerkungen der geplante Gipfel zwischen Nordkorea und den USA wieder ohne Sorge vorangetrieben werden kann. Nordkorea hatte in einer Stellungnahme seines Vizeaußenministers Kim Kye-gwan gewarnt, dass das Land das Spitzentreffen überdenken könnte. Pjöngjang hatte ursprünglich für Mittwoch vorgesehenene Gespräche mit Seoul abgesagt und ein gemeinsames Luftmanöver Südkoreas und der USA als Grund angeführt. Ri Son-gwon, Vorsitzender des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, kritisierte zudem die südkoreanische Regierung scharf, nachdem diese Bedauern über die Gesprächsabsage geäußert hatte. Ri war als Leiter der nordkoreanischen Delegation für die abgesagten Gespräche vorgesehen.