Ärzte demonstrieren gegen Moon Jae-in Care

Die Koreanische Ärztekammer hat am Sonntag eine Massenkundgebung veranstaltet, um den Verzicht auf die sogenannte Moon Jae-in Care zu verlangen.



Die zweite Kundgebung zur Verhinderung von Moon Jae-in Care und für den Schutz des Rechts auf Leben von Patienten im kritischen Zustand fand etwa fünf Monate nach der ersten Versammlung im Dezember statt. Daran nahmen Mitglieder und Vertreter der Ärztekammern der 16 Großstädte und Provinzen teil. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 13.000, während die Veranstalterin von 52.000 sprach.



Bei Moon Jae-in Care handelt es sich um eine deutliche Erweiterung des Krankenversicherungsschutzes, um die Bürger bei den Kosten für die Gesundheitspflege zu entlasten. Im Mittelpunkt steht, dass alle bisher nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung gedeckten Behandlungen, die medizinisch erforderlich sind, vorläufig von der Krankenversicherung übernommen werden. Das sind 3.800 Therapien und Dienstleistungen, darunter Magnetresonanztomographie (MRT) und Ultraschalluntersuchung. Diese sollen bis 2022 von der Krankenversicherung übernommen werden. Teure Antikrebsmedikamente werden angesichts der Notwendigkeit von Preisverhandlungen nur wahlweise übernommen.



Cho Dae-zip, Vorsitzender der Ärtzekammer, betonte bei der Kundgebung, dies sei eine Politik, die keinesfalls verwirklicht werden könne. Obwohl der nationalen Krankenkasse die Ausschöpfung der Finanzmittel drohe, wolle die Regierung einen unrealistischen Plan durchsetzen, ohne sich Finanzierungswege gesichert zu haben.



Demonstrationsteilnehmer marschierten im Anschluss bis in die Umgebung des Präsidentensitzes und veröffentlichten einen Appell an den Präsidenten. Darin betonten sie, dass der Krankenversicherungsschutz sich auf praktische Leistungen konzentrieren sollte, damit Bürger im Falle einer unerwarteten schweren oder seltenen Krankheit beziehungsweise eines Traumas die bestmögliche Behandlung erhalten könnten. Die qualitative Verbesserung der Behandlung und die Normalisierung der unentbehrlichen ärztlichen Behandlung seien noch dringender.



Die Ärztekammer forderte zudem, einen Ausschuss für die Gesundheitsreform zu bilden. Damit soll unter Federführung des Präsidialamtes nach Maßnahmen gesucht werden, um die Missstände im Gesundheitssystem zu bekämpfen und das Recht der Bürger auf Gesundheit zu gewährleisten. Der Verband teilte mit, bald mit dem Gesundheitsministerium Diskussionen zu beginnen.