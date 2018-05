Parlament billigt Nachtragshaushalt und Einsetzung von Sonderstaatsanwalt

Die Nationalversammlung hat am Montag einen Nachtragshaushalt und ein Gesetz für die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts zur Untersuchung eines Skandals um Online-Medienmanipulation verabschiedet.



Demnach wird ein unabhängiger Sonderstaatsanwalt ernannt, um im sogenannten Druking-Fall zu ermitteln. Dabei geht es um die Manipulation von Kommentaren zu Online-Nachrichten, die von einem als „Druking“ bekannten Blogger vorgenommen wurden. Dieser wurde wegen der illegalen Eingriffe verhaftet.



Dem Gesetz zufolge wird die Koreanische Anwaltskammer vier Kandidaten für den Posten des Sonderstaatsanwalts empfehlen. Die drei Oppositionsfraktionen werden zwei Finalisten auswählen und dem Präsidenten empfehlen. Der Staatschef trifft dann die endgültige Entscheidung zwischen den beiden.



Das Ermittlungsteam wird aus einem Sonderstaatsanwalt, drei Assistenten für ihn, 13 Staatsanwälten, 35 Ermittlern und 35 Beamten bestehen. Das Team wird 60 Tage lang einschließlich 20 Tagen für die Vorbereitung im Einsatz sein. Eine einmalige Verlängerung des Einsatzes um 30 Tage ist möglich.



Es wird erwartet, dass die Sonderstaatsanwaltschaft Ende Juni ihre Arbeit aufnimmt. Damit wird bisher zum 13. Mal und erstmals nach dem Amtsantritt der Moon Jae-in-Regierung ein unabhängiger Staatsanwalt zum Einsatz kommen.



Der Sonderstaatsanwalt hat zwei Aufgaben: Er muss feststellen, ob Druking und seine Mitttäter bereits vor der Präsidentenwahl im Mai letzten Jahres illegal Kommentare verändert hatten. Bisher wurde festgestellt, dass die Gruppe am 17. und 18. Januar die Zahl der Empfehlungen für Kommentare für Online-Meldungen manipuliert hatte. Es gibt Anzeichen, dass die Gruppe seit Oktober 2016 bis März dieses Jahres Kommentare zu 90.000 Artikeln verfasst hatte. Die zweite Aufgabe ist, herauszufinden, ob Politiker wie der frühere Abgeordnete Kim Kyoung-soo hinter der Manipulation stecken. Kim, ein enger Vertrauter von Präsident Moon Jae-in, bestreitet den Vorwurf. Jedoch stellte sich heraus, dass er mit Druking Kontakt gehabt hatte.



Das Parlament billigte auch einen Nachtragshaushalt in Höhe von 3,83 Billionen Won. Das sind 20 Milliarden Won weniger als der ursprünglich von der Regierung gewünschte Umfang. Die Mittel werden für die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen und die von der Beschäftigungskrise betroffenen Regionen eingesetzt. Die Regierung will das Zusatzbudget unverzüglich umsetzen.