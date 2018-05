Finanzministerium will 70 Prozent des Nachtragshaushalts binnen zwei Monaten vollziehen

Das Finanzministerium will mindestens 70 Prozent des am Montag vom Parlament verabschiedeten Nachtragshaushalts binnen zwei Monaten vollziehen.



Das forderte Vizefinanzminister Kim Yong-jin am Montag bei einer Dringlichkeitssitzung des Ministeriums zur Diskussion über Pläne zur Umsetzung des Zusatzbudgets. Kim sagte, der Nachtragshaushalt könne zur Bewältigung der Beschäftigungskrise bei jungen Menschen und in den Regionen beitragen. Er bat, mit der Entschlossenheit, sämtliche Budgetmittel bis Jahresende auszugeben, gründlich zu arbeiten. Die Sitzung fand statt, nachdem die Nationalversammlung am Montagvormittag einen Nachtragshaushalt in Höhe von 3,83 Billionen Won (3,5 Milliarden Dollar) gebilligt hatte.



Dem Plan des Finanzministeriums zufolge sollen bis Ende Juli mindestens 2,68 Billionen Won (knapp 2,5 Milliarden Dollar) ausgegeben werden. Dahinter steckt die Auffassung, dass eine zügige Umsetzung am wichtigsten sei, damit das Zusatzbudget die erhoffte Wirkung erzielen kann. Neben dem zügigen Haushaltsvollzug wurde auch die Notwendigkeit einer engen Kooperation mit Gebietskörperschaften betont. Die Regierung will demnach den Einsatz von Finanzmitteln lokaler Regierungen für staatlich finanzierte Projekte und die Verabschiedung und den Vollzug eines Zusatzbudgets von Gebietskörperschaften fördern. Für ein Zusatzbudget von Gebietskörperschaften sollen Mittel aus dem Finanzausgleich und finanzielle Zuschüsse für die lokale Bildung verwendet werden. Das Finanzministerium forderte die zuständigen Ministerien, darunter das Ministerium für Inneres und Sicherheit, auf, die zusätzlichen Budgetmittel rechtzeitig zu verteilen und den Vollzug gründlich zu überprüfen.



Der diesmalige Nachtragshaushalt wurde wegen der Einschätzung beschlossen, dass die Beschäftigungskrise unter jungen Menschen und in einigen Regionen einem nationalen Desaster gleichkomme. Der Anstieg der Erwerbstätigenzahl unterschritt bis April den dritten Monat in Folge die 200.000er-Marke. Sechs von Umstrukturierungen der Industrie betroffene Gebiete, darunter Gunsan und Geoje, waren zu Regionen mit Beschäftigungskrise bestimmt worden. Die Regierung will den Zusatzhaushalt effektiv vollziehen und möglichst viele Arbeitsplätze schaffen.