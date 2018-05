USA fordern Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge

Das US-Außenministerium hat alle Länder aufgefordert, nordkoreanische Flüchtlinge zu schützen.



Das berichtete der US-amerikanische Auslandsdienst Voice of America am Dienstag. Ein für Pressefragen zuständiger Beamter des Ressorts sagte laut dem Sender, Washington fordere alle Länder auf, beim Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge und Asylbewerber in ihren Hoheitsgebieten zu kooperieren. Die Äußerung wurde angesichts der jüngsten Forderung Nordkoreas gemacht, nach Südkorea geflüchtete nordkoreanische Restaurantmitarbeiterinnen zurückzuschicken.



Nordkorea stellte die Forderung in letzter Zeit erneut. Anlass war der in Südkorea erhobene Verdacht, dass die Gruppenflucht damals vom südkoreanischen Geheimdienst inszeniert worden sei. In einem Fernsehprogramm wurde ein Interview mit dem ebenfalls geflüchteten Manager des nordkoreanischen Restaurants ausgestrahlt, in dem die Kellnerinnen gearbeitet hatten. Dies nährte den Verdacht erneut.



Der Manager und zwölf Mitarbeiterinnen des Restaurants im chinesischen Ningbo waren im April 2016 über ein drittes Land in Nordostasien nach Südkorea geflüchtet. Damals hatte Nordkorea behauptet, dass Südkorea die Kellnerinnen entführt habe, und ihre Rückführung verlangt. Auch in Südkorea hatten einige Bürgerorganisationen den Verdacht auf eine inszenierte Flucht erhoben und ein Treffen mit den Nordkoreanerinnen gefordert.



In dem jüngst ausgestrahlten Interview sagte der Manager aus, die Mitarbeiterinnen hätten ursprünglich nicht flüchten wollen. Er persönlich habe die Flucht angestrebt und sei vom südkoreanischen Geheimdienst aufgefordert worden, die Mitarbeiterinnen mitzunehmen.



Daraufhin forderte Nordkorea am 19. Mai in einer Stellungnahme eines Sprechers des Rotkreuzverbandes, die Nordkoreanerinnen zurückzuschicken. Darüber hinaus wurde angedeutet, dass die Angelegenheit mit der Zusammenführung getrennter Familien verknüpft werden könnte. Unterdessen zeigte Minbyun, eine Gruppe von progressiven Rechtsanwälten in Südkorea, einige in den Vorgang verwickelte Regierungsbeamte an. Die Staatsanwaltschaft in Seoul nahm daher Ermittlungen auf.



Hinter der Forderung des US-Außenministeriums nach dem Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge wird die Besorgnis vermutet, dass diese Situation für die nordkoreanischen Flüchtlinge gefährlich werden könnte.