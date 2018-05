Südkoreanische Reporter brechen für Berichterstattung über Schließung des Atomtestgeländes auf

Südkoreanische Journalisten, die über die Schließung des Atomtestgeländes in Punggye-ri berichten werden, sind am Mittwoch nach Nordkorea gereist. Nordkorea hatte am Mittwochvormittag die Liste mit den Namen der Journalisten akzeptiert.



Nordkorea hatte am 15. Mai Journalisten aus Südkorea, den USA, China, Russland und Großbritannien zu einer Zeremonie für die Schließung des Atomtestgeländes eingeladen. Der Norden sagte jedoch später geplante innerkoreanischen Gespräche ab und weigerte sich, eine Liste mit den Namen von südkoreanischen Reportern anzunehmen. Dies wurde mit einem gemeinsamen Luftmanöver Südkoreas und der USA begründet.



Deshalb durften lediglich Journalisten aus den vier Ländern ausschließlich Südkoreas am Dienstag von Peking aus nach Wonsan fliegen. Nordkorea lehnte bis Dienstag die Annahme der Liste südkoreanischer Journalisten ab, teilte jedoch am Mittwochmorgen mit, die Liste doch noch akzeptieren zu wollen. Wie verlautete, habe die südkoreanische Regierung durch Kontakte hinter verschlossenen Türen Nordkorea zu einer Haltungsänderung bewegt.



Eine Gruppe südkoreanischer Journalisten brach heute um 12.30 Uhr mit einem Transportflugzeug der Regierung auf der Luftwaffenbasis in Seongnam nach Wonsan auf. Die Gruppe besteht aus acht Reportern, je vier von einer Rundfunkanstalt und einer Nachrichtenagentur. Nordkorea erläuterte nicht, warum es plötzlich seine Meinung änderte. Einige Beobachter vermuten, dass Pjöngjang sich wegen der Nichteinhaltung der Vereinbarungen zwischen den Staatschefs beider Koreas belastet fühlte. Andere machen darauf aufmerksam, dass die Haltungsänderung unmittelbar nach dem Spitzentreffen zwischen Südkorea und den USA erfolgte. Es ist auch die Rede davon, dass der Norden den Süden zähmen wolle.



Nordkorea hatte auf dem Testgelände in Punggye-ri sechs Nuklearversuche unternommen. Die Schließung der Anlage bedeutet daher quasi den Verzicht auf künftige Atomwaffen und den ersten Schritt hin zu einer Denuklearisierung. Nordkorea hatte angekündigt, dass eine Zeremonie zur Schließung zwischen dem 23. und 25. Mai abhängig von der Wetterlage stattfinden werde.



Die Journalisten aus den fünf Ländern werden voraussichtlich am Donnerstag nach Punggye-ri weiterreisen. Daher wird erwartet, dass die Schließung frühestens am Donnerstagnachmittag stattfindet.