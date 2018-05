Moon und Trump wollen für planmäßigen USA-Nordkorea-Gipfel ihr Bestes geben

Die Staatschefs Südkoreas und der USA wollen ihr Bestes geben, damit der für den 12. Juni vorgesehene USA-Nordkorea-Gipfel wie geplant stattfindet.



Darauf einigten sich Präsident Moon Jae-in und sein US-amerikanischer Amtskollege Donald Trump bei ihrem Treffen am Dienstag im Weißen Haus. Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass das Treffen zu einer Gelegenheit geworden sei, Zweifel am USA-Nordkorea-Gipfel zu einem gewissen Grad zu zerstreuen.



Moon und Trump diskutierten darüber, wie Nordkoreas eventuelle Besorgnis über die Sicherheit des Regimes nach der Denuklearisierung beseitigt werden könnte. Sie tauschten sich auch über Methoden für die Umsetzung der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel aus.



Moon sagte, es bestehe keine Notwendigkeit, am Willen Nordkoreas für ein Spitzentreffen mit den USA zu zweifeln. Die USA und Nordkorea müssten über praktische und konkrete Maßnahmen zur Denuklearisierung und Sicherheitsgarantien diskutieren.



Trump äußerte, dass Washington unter der Voraussetzung einer vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung die Sicherheit des nordkoreanischen Regimes garantieren werde. Er sagte, dass Südkorea sich mit Hilfe der USA zu einem der erstaunlichsten Länder entwickelt habe. Er betonte wiederholt, dass Nordkorea und Südkorea eine Nation seien. Das wird als Ausdruck der Bereitschaft der USA betrachtet, im Falle der Denuklearisierung eine aktive wirtschaftliche Unterstützung für Nordkorea anzubieten.



Trump wies jedoch zugleich auf die Möglichkeit einer Verschiebung des USA-Nordkorea-Gipfels hin. Es gebe bestimmte Bedingungen, die Washington stelle. Falls diese nicht erfüllt würden, könnte das Treffen nicht zustande kommen, hieß es. Er fügte gleich hinzu, dass das Treffen später erfolgen werde, wenn es am 12. Juni nicht zustande komme.



Beobachter gehen davon aus, dass Trumps diesmalige Äußerungen schwerer wiegen als eine reine Drohung. Der US-Präsident hatte bereits angedeutet, dass das Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un doch noch nicht zustande kommen könnte. Trump wies diesmal jedoch inmitten der Turbulenzen im Vorfeld des Treffens auf die Möglichkeit einer Verschiebung hin. Daher wird die Äußerung als Mitteilung der Absicht vermutet, dass die USA nicht einfach dem Zeitplan des Dialogs folgen würden, falls eine vollständige Denuklearisierung nicht in Sicht wäre.