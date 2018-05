Weißes Haus schickt Nominierung von Botschafter in Südkorea an Senat

Das Weiße Haus hat den US-Kongress um die Zustimmung für die Ernennung von Harry Harris zum Botschafter in Südkorea gebeten. Daher wird erwartet, dass der seit 17 Monaten vakante Posten bald besetzt wird.



Das Weiße Haus teilte am Mittwoch mit, die Nominierung von Harris zum Botschafter in Südkorea an den Senat geschickt zu haben. Der Senatsausschuss für auswärtige Beziehungen wird bald den Termin für eine Anhörung festlegen und bekannt geben. US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Freitag Harris zum neuen Botschafter in Südkorea nominiert.



Harris ist Admiral und derzeit Oberbefehlshaber des Pazifikkommandos der USA. Er wurde im Jahr 1956 in Japan als Sohn eines Angehörigen der US-Streitkräfte und einer Japanerin geboren. Sein Vater nahm als Maat der Marine am Koreakrieg teil. Harris schloss die Marineakademie der USA (USNA) ab und begann seinen Dienst bei der US-Marine als Marineflieger. Er diente als Kommandeur der sechsten US-Flotte sowie der Pazifikflotte und übernahm 2015 die Leitung des Pazifikkommandos.



Der Admiral hat eine harte Position gegenüber Nordkorea und China vertreten. Er sprach sich bei einer Anhörung im Senat im März gegen den Abzug der US-Truppen aus Südkorea aus. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un würde dann einen Siegestanz aufführen, warnte er. Er bezeichnete Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen PyeongChang als Charmeoffensive. Man sollte sich nicht von Nordkorea bezaubern lassen, sondern auf der Grundlage der Fakten mit dem Land umgehen, betonte er.



Deshalb wird erwartet, dass Harris auf die Politik der USA einen beträchtlichen Einfluss ausüben wird, sollte er das Amt des Botschafters in Südkorea antreten. Er wird sich voraussichtlich dafür einsetzen, die Kontroverse über einen Truppenabbau in Südkorea zu beruhigen und die Allianz zu verstärken. Beobachter halten es für sehr wahrscheinlich, dass er härter gegenüber Nordkorea und China vorgehen wird. Jedoch meinen andere, dass er als US-Botschafter anders agieren werde.