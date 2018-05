Parlament stimmt über Regierungsentwurf für Verfassungsänderung ab

Die Nationalversammlung hat am Donnerstag im Alleingang der Regierungspartei eine Plenarsitzung eröffnet und einen Regierungsentwurf für eine Verfassungsänderung zur Abstimmung gebracht. Jedoch wurde die Abstimmung nicht anerkannt, da das nötige Quorum wegen des Boykotts der Opposition nicht erreicht wurde.



An der Plenarsitzung nahmen Abgeordnete von drei Oppositionsparteien teil. Einzig 114 Minjoo-Abgeordnete gaben ihre Stimme ab, während das Abstimmungsquorum bei 192 Abgeordneten lag. Deshalb erklärte Parlamentssprecher Chung Sye-kyun, dass die Abstimmung nicht zustande gekommen sei. Chung versprach, sein Bestes zu geben, damit die 20. Nationalversammlung eine Verfassungsänderung verwirklichen könne.



Der Regierungsentwurf für eine Verfassungsänderung wurde am 26. März dem Parlament eingebracht. Die Nationalversammlung soll binnen 60 Tagen über einen solchen Entwurf abstimmen. Die Frist läuft folglich am heutigen Donnerstag aus. Das Parlament darf keine Korrektur an einem Verfassungsentwurf der Regierung vornehmen. Daher muss die Originalfassung zur Abstimmung gebracht werden, sollte die Regierung den Entwurf nicht widerrufen. Die Regierung hatte mitgeteilt, sie wolle ihren Entwurf zurücknehmen, sollte das Parlament einen eigenen Entwurf vereinbaren.



Im Mittelpunkt des Regierungsentwurfs stand der Wechsel der Machtstruktur hin zu einem präsidentiellen System mit einer vierjährigen Amtszeit und einmaliger Wiederwahlmöglichkeit. Zu weiteren wichtigen Änderungen zählten die Einführung einer Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl und die Senkung des Wahlalters auf 18 Jahre. Der Entwurf sah auch die Einschränkung einiger Befugnisse des Präsidenten, eine größere Machtfülle für die Nationalversammlung, die Erweiterung der Grundrechte und die Verstärkung der Dezentralisierung vor. Das Oppositionslager protestierte jedoch heftig dagegen und warf dem Präsidenten vor, das Parlament zu ignorieren. Die Opposition kritisierte, dass der Vorschlag eher zur Vermehrung schädlicher Folgen der „kaiserlichen Präsidentschaft“ führe.



Präsident Moon Jae-in betonte am Donnerstag, dass es den Bürgern ermöglicht werden sollte, über eine Verfassung abzustimmen. In der von Ministerpräsident Lee Nak-yeon verlesenen Erläuterung zu seinem Verfassungsvorschlag sagte Moon, dass die Verfassung den Bürgern gehöre. Er bat die Nationalversammlung um eine Abstimmung. Die Regierungspartei forderte ihrerseits die Opposition auf, sich an der Abstimmung zu beteiligen, auch wenn sie gegen den Entwurf stimmt. Ihr Appell blieb jedoch vergeblich, die Opposition boykottierte schließlich die Abstimmung.