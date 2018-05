Trump sagt Gipfel mit Kim ab

US-Präsident Donald Trump hat überraschend den geplanten USA-Nordkorea-Gipfel abgesagt. Das Weiße Haus teilte jedoch die Position mit, dass es noch Hoffnung auf ein Treffen gebe, und ließ einen Spielraum offen. Mit der Absage des Treffens wurde die Situation auf der koreanischen Halbinsel wieder unvorhersehbar.



Das Weiße Haus veröffentlichte am Donnerstag einen offenen Brief von Trump an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Trump schrieb, er habe das Gefühl, dass es zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen sei, das Treffen abzuhalten. Als Grund führte er den enormen Ärger und eine offene Feindschaft in der jüngsten Stellungnahme Nordkoreas an. Nordkorea gehe eine große Chance auf Frieden, Prosperität und Wohlstand verloren, hieß es.



Trump schrieb weiter, er bete zu Gott, dass die atomaren Fähigkeiten der USA niemals angewandt werden müssten. Wenn Kim seine Meinung ändere, solle er nicht zögern, ihn anzurufen oder ihm zu schreiben.



Das Treffen zwischen Kim und Trump, das als epochemachende Verhandlung über Nordkoreas Denuklearisierung Aufmerksamkeit erregte, wurde somit abgesagt. Nordkoreas Bemühungen wie die Freilassung der inhaftierten US-Amerikaner und die Sprengung seines Atomtestgeländes in Punggye-ri blieben fruchtlos. Zur Gesprächsabsage führten offenbar Differenzen zwischen Nordkorea und den USA über die Methode der Denuklearisierung. Wie verlautete, sei der entscheidende Grund jedoch eine Stellungnahme der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choe Son-hui gewesen. Choe hatte darin Äußerungen von US-Vizepräsident Mike Pence über die Denuklearisierung scharf getadelt und als „ignorant“ und „politisch dämlich“ bezeichnet. Pence hatte am Dienstag gesagt, die USA müssten sehen, dass Nordkorea den Punkt erreiche, an dem es kein Zurück bei seinem Atomprogramm mehr gebe, bevor sie Zugeständnisse machen würden. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte laut Medienberichten, mit dieser Reaktion Nordkoreas sei das Ende der Geduld erreicht gewesen.



Obwohl das am 12. Juni in Singapur geplante Spitzentreffen abgesagt wurde, gibt es noch Hoffnung auf ein Treffen. Sowohl Nordkorea und als auch die USA ließen Spielraum offen. Trump schrieb, Kim sollte ihn anrufen oder ihm schreiben, wenn er seine Meinung ändere. Nordkorea signalisierte in einer Stellungnahme von Vizeaußenminister Kim Kye-gwan Gesprächsbereitschaft. Nordkorea sei stets bereit, unvoreingenommen den USA Zeit und eine Gelegenheit zu geben, sagte Kim.