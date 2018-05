BTS erreicht erstmals Platz eins in Hitliste Billboard 200

Die Boyband BTS hat erstmals in der Geschichte der koreanischen Popmusik Platz eins in den US-amerikanischen Album-Charts Billboard 200 erreicht.



Ihr drittes Studioalbum „Love Yourself: Tear” landete auf Platz eins in der am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten Hitliste. Die Billboard 200 sind die wichtigsten amerikanischen Album-Charts, die jede Woche einen Überblick über die beliebtesten Alben in den USA bieten. Die Hitliste basiert auf den Verkaufszahlen von Alben sowie den Downloadverkäufen und Streaming-Abrufen von einzelnen Titeln des Albums. Die Billboard Charts gelten auf dem globalen Popmusik-Markt als Erfolgsmaßstab.



Bangtan Boys oder BTS ist eine Boygroup aus sieben Mitgliedern und debütierte im Jahr 2013. Die meisten Mitglieder sind in der Lage, selbst Texte zu schreiben und zu vertonen. Die Band nutzt häufig Sätze aus Literaturwerken und Spielfilmen für Texte und präsentiert eine hervorragende Choreografie und Performance. Sie nutzt zudem geschickt Internetmedien wie soziale Netzwerke für die Eigenwerbung.



Es ist das erste Mal, dass ein Album des Genres „World Music“ auf Platz eins in den Charts Billboard 200 landete. Zudem erreichte ein in einer anderen Sprache als Englisch aufgenommenes Album erstmals seit zwölf Jahren die Spitzenposition dieser Charts. Bisher war Platz sieben die beste Platzierung in den Billboard 200 gewesen, die ein Album aus Südkorea erreicht hatte. Diesen Rekord hatte BTS selbst mit der letzten EP „Love Yourself: Her“ erzielt.



Der Welthit „Gangnam Style“ des Sängers Psy hatte in den Single-Charts Billboard Hot 100 sieben Wochen in Folge auf Platz zwei rangiert. Während Psy ein einmaliger Erfolg gelang, konnte BTS kontinuierlich in die Billboard Charts einsteigen. Die Band erreichte 2015 mit der EP „The Most Beautiful Moment in Life, Part 2“ Platz 171 in der Billboard 200. Seitdem konnte BTS mit weiteren Alben oder EPs den Einzug in die Charts schaffen. Zudem konnte die Band im September 2017 mit dem Titel „DNA“ bis auf Platz 67 in der Hitliste Billboard Hot 100 vorrücken.