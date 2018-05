Washington bestätigt offiziell Abhaltung von Arbeitsgesprächen mit Nordkorea in Panmunjom

Die US-Regierung hat offiziell bestätigt, dass Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA zur Vorbereitung eines Gipfeltreffens im Waffenstillstandsort Panmunjom zwischen beiden Koreas stattfinden.



Eine US-Delegation führe derzeit Gespräche mit nordkoreanischen Beamten in Panmunjom, teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert am Sonntag (Ortszeit) mit. Auch US-Präsident Donald Trump bestätigte am Sonntag auf Twitter die Abhaltung der Gespräche. Ein US-Team sei in Nordkorea eingetroffen, um Vorbereitungen für den Gipfel zwischen Kim Jong-un und ihm zu treffen, twitterte er. Mit Nordkorea ist die nordkoreanische Seite des Grenzortes Panmunjom gemeint.



Die USA werden von Sung Kim, Botschafter auf den Philippinen, und Allison Hooker, für Korea zuständige Vertreterin des Nationalen Sicherheitsrats, vertreten. Kim war als Botschafter in Südkorea und Sondergesandter für die Nordkorea-Politik im US-Außenministerium tätig. Auf nordkoreanischer Seite nimmt vor allem Vizeaußenministerin Choe Son-hui an den Gesprächen teil. Wie verlautete, dienten die Gespräche in Panmunjom zur Koordinierung der Themen beim Spitzentreffen, darunter die Denuklearisierung. Medienberichten zufolge führen Nordkorea und die USA zudem in Singapur Arbeitsgespräche über Protokollangelegenheiten.



Trump hatte letzte Woche in einem offenen Brief das für den 12. Juni in Singapur vorgesehene Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim abgesagt. Dieser und Südkoreas Präsident Moon Jae-in kamen danach unerwartet am Samstag zusammen und ließen wieder Hoffnung auf den Gipfel aufkeimen. Beim zweiten Spitzentreffen auf der nordkoreanischen Seite des Grenzortes Panmunjom bestätigen beide Seiten erneut den Willen für eine vollständige Denuklearisierung.



Nach der Gipfelabsage durch Trump hatte der nordkoreanische Vizeaußenminister Kim Kye-gwan erklärt, dass Nordkorea weiterhin zu Gesprächen mit den USA gewillt sei. Darauf hatte der US-Präsident positiv reagiert, was Hoffnung aufkommen ließ, dass ein Treffen zwischen ihm und Kim Jong-un doch noch stattfinden könnte.



Trump twitterte inzwischen, er glaube, dass Nordkorea ein hervorragendes Potenzial habe und eine große Wirtschaftsnation werde. Er verkündete damit erneut die Bereitschaft, Nordkorea zu unterstützen. Das zeigt wohl, dass ein USA-Nordkorea-Gipfel in die richtigen Bahnen gelenkt wurde.