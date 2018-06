Parlament verabschiedet Änderung von Mindestlohngesetz

Die Nationalversammlung hat am Montag einen Änderungsentwurf zum Mindestlohngesetz verabschiedet. Gewerkschaften protestierten heftig dagegen, Gespräche zwischen Regierung, Arbeitergebern und -nehmern wurden ausgesetzt.



Das neue Gesetz sieht vor, dass reguläre Boni und Gehaltsnebenleistungen, die mindestens einmal im Monat gezahlt werden, bei der Berechnung des Mindestlohns berücksichtigt werden. In die Berechnung einbezogen werden Boni, die 25 Prozent des Mindestlohns übertreffen, und Sozialzuschüsse in Höhe von über sieben Prozent des Mindestlohns.



Der diesjährige Mindestlohn beträgt 7.530 Won (sieben Dollar) pro Stunde. Das entspricht etwa 1,57 Millionen Won (knapp 1.460 Dollar) im Monat, sollte von 209 Arbeitsstunden ausgegangen werden. 25 Prozent des monatlichen Mindestlohns belaufen sich auf 390.000 Won (362 Dollar), der Teil der Boni über dieser Marke wird mitberechnet. Im Falle der Gehaltsnebenleistungen wird die Summe über 110.000 Won (103 Dollar), sieben Prozent des Mindestlohns, bei der Berechnung berücksichtigt.



Das heißt, dass Arbeitgeber auf diese Weise den Anstieg des Mindestlohns verkraften könnten, ohne die Löhne tatsächlich anheben zu müssen. Die neue Regelung ist dagegen ungünstig für Arbeitnehmer, weil ihr Lohn entweder nicht steigen wird oder gegebenenfalls auch sinken könnte.



Der gesetzliche Mindestlohn stellt die untere Grenze eines Lohns für Arbeitnehmer dar, die nicht unterschritten werden darf. Arbeitgeber, die den Mindestlohn nicht einhalten, werden bestraft. Der diesjährige Mindestlohn stieg um 16,4 Prozent oder 1.060 Won (0,98 Dollar) im Vorjahresvergleich. Arbeitgeber klagten über Schwierigkeiten infolge der drastischen Anhebung, in der Tat gab es beträchtliche Nebenwirkungen. Deshalb wurden Stimmen laut, die eine Änderung des Mindestlohngesetzes forderten, um die Arbeitgeber zu entlasten. Im koreanischen Lohnsystem macht der Grundlohn einen geringeren Anteil verglichen mit führenden Industrienationen aus, während Bonuszahlungen großzügiger ausfallen.



Arbeitgeber begrüßen nun die Revision des Gesetzes, während Gewerkschaften heftigen Widerstand dagegen leisten. Mit der neuen Berechnungsmethode sei die Wirksamkeit der Mindestlohnanhebung unterwandert worden, heißt es. Beide Gewerkschaftsdachverbände KCTU und FKTU erklärten inzwischen, Gespräche zwischen Regierung, Arbeitgebern und -nehmern zu boykottieren. Daher wird befürchtet, dass der Mindestlohn für das kommende Jahr bis zur gesetzlichen Frist am 29. Juni kaum festgelegt werden kann.