Präsident Moon hält weitere vereinfachte Korea-Gipfel für möglich

Präsident Moon Jae-in hat weitere vereinfachte Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea für möglich gehalten. Aus diesem Grund wird erwartet, dass eine Art Shuttle-Diplomatie auf ranghöchster Ebene zwischen beiden Koreas zustande kommen könnte.



Moon bewertete bei der Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern am Montag die Bedeutung des Korea-Gipfels am Samstag. Die Bedeutung liege darin, dass die Staatschefs Süd- und Nordkoreas auf leichte Weise Kontakt aufgenommen und sich getroffen hätten, hieß es.



Der südkoreanische Präsident kam am Samstag im Gebäude Tongilgak auf der nordkoreanischen Seite des Waffenstillstandsorts Panmunjom mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammen. Moon besuchte quasi Nordkorea, damit das zweite Spitzentreffen nur einen Monat nach dem ersten Treffen zustande kommen konnte.



Wie verlautete, sei das Treffen auf Kims Vorschlag erfolgt. Unmittelbar davor hatte US-Präsident Donald Trump den für den 12. Juni in Singapur vorgesehenen Gipfel mit Kim abgesagt. Das zweite Treffen zwischen Moon und Kim fand ohne komplizierte Vorbereitungen und hinter verschlossenen Türen statt. Darauf wies Moon am Montag hin. Beide übersprangen umständliche Verfahren und Formalitäten, um über dringende Angelegenheiten zu diskutieren. Moon betonte, dass solche Zusammenkünfte so wichtig wie formelle Treffen seien. Künftig könnten ähnliche Gespräche abgehalten werden.



Diesbezüglich forderte der Präsident, nötige Maßnahmen im Voraus zu treffen. Dazu zählen die Bestimmung eines kommissarischen Präsidenten sowie Vorkehrungen für die Verhinderung eines Vakuums im militärischen Oberkommando. Das Präsidialamt erläuterte, dass institutionelle Maßnahmen getroffen werden müssten, da künftig dringende Gespräche zwischen den Staatschefs beider Koreas alltäglich stattfinden könnten. Zuvor hatte das Oppositionslager behauptet, dass während des Korea-Gipfels am Samstag, der auf nordkoreanischem Boden stattfand, ein Vakuum im Oberkommando entstanden sei.



Es wird erwaret, dass künftig abhängig von Veränderungen der Situation überraschend weitere innerkoreanische Spitzentreffen erfolgen werden.