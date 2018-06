Koreas tauschen Teilnehmerliste für Gespräche am Freitag aus

Süd- und Nordkorea haben ihre Delegationen für die anstehenden hochrangigen Gespräche festgelegt und die Listen ausgetauscht. Die Gespräche finden am Freitag im Waffenstillstandsort Panmunjom statt.



Die fünfköpfige südkoreanische Delegation leitet Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon. Weitere Mitglieder sind Vizetransportminister Kim Jeong-ryeol, der Vizeminister für Kultur, Sport und Tourismus Roh Tae-kang, der Chef des Büros für Vereinigungspolitik im Vereinigungsministerium Kim Nam-jung sowie Ahn Moon-hyun aus dem Büro des Ministerpräsidenten.



Die Leitung der fünfköpfigen Delegation Nordkoreas übernimmt Ri Son-gwon, Vorsitzender des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes. Zur Delegation zählen auch Vize-Bahnminister Kim Yun-hyok, Vizesportminister Won Kil-u, der Vizevorsitzende des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes Pak Yong-il und der Vizevorsitzende des Nationalen Komitees für Wirtschaftskooperation Pak Myong-chol.



Bei dem Treffen werden voraussichtlich Maßnahmen zur Umsetzung der Vereinbarungen gemäß der Panmunjom-Erklärung erörtert, die beim Korea-Gipfel im April verabschiedet wurde. Dazu zählen die wirtschaftliche Zusammenarbeit wie die Bahnverbindung, eine Zusammenführung getrennter Familien zum Unabhängigkeitstag am 15. August und gemeinsame Feierlichkeiten zum Jahrestag der Gemeinsamen Erklärung Süd- und Nordkoreas vom 15. Juni 2000. Weitere wichtige Themen sind die Einrichtung eines gemeinsamen Verbindungsbüros in Kaesong und eine gemeinsame Teilnahme an den Asienspielen im August.



Hierfür ist es dringlich, Termine für weitere Gespräche festzulegen. Es wird erwartet, dass beim Treffen am Freitag unter anderem ein Termin für Rotkreuzgespräche zur Zusammenführung getrennter Familien festgelegt wird. Um ein Familienwiedersehen um den 15. August herum zustande zu bringen, müssen sich beide Seiten mit den Vorbereitungen beeilen. Auch wird voraussichtlich ein Termin für Militärgespräche auf Generalsebene für eine Entspannung festgelegt.



Nordkorea schickt den Vize-Bahnminister und den Vizevorsitzenden des Komitees für Wirtschaftskooperation zu den Gesprächen. Das wird als Ausdruck seines Willens für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Südkorea betrachtet. Das Komitee ist für wirtschaftliche Kooperationsprojekte mit Südkorea zuständig. Diesmal werden jedoch offenbar eher Vorbereitungen für eine vollumfängliche Wirtschaftskooperation getroffen, anstatt konkrete Diskussionen zu führen. Denn Fortschritte in dieser Angelegenheit hängen mit der Denuklearisierung zusammen.