Offizieller Wahlkampf für Kommunalwahlen beginnt

Der offizielle Wahlkampf für die siebten Kommunalwahlen und die Nachwahlen zum Parlament hat am Donnerstag um 0 Uhr begonnen. Die Wahlen finden am 13. Juni statt, Wahlkampfaktivitäten sind bis zum 12. Juni erlaubt.



Bei den Kommunalwahlen werden insgesamt 4.016 Ämter und Sitze in den lokalen Parlamenten vergeben: Gewählt werden jeweils 17 Verwaltungs- und Erziehungschefs der provinzfreien Städte und Provinzen sowie 226 Kommunalchefs. 824 Mandate der Parlamente der provinzfreien Städte und Provinzen sowie 2.927 Sitze der Gemeindeparlamente werden vergeben. Auf Jeju werden auch fünf für den Bildungsbereich zuständige Abgeordnete gewählt. In zwölf Wahlkreisen finden Nachwahlen zur Nationalversammlung statt.



Die anstehenden Kommunalwahlen sind die erste landesweite Wahl nach dem Amtsantritt von Präsident Moon Jae-in und daher von großer Bedeutung. Da zwölf Sitze in der Nationalversammlung nachbesetzt werden müssen, wird ein erhitzter Wahlkampf erwartet.



Die vorherrschende Meinung ist, dass die Lage derzeit für die Minjoo-Partei Koreas günstig ist. Die Regierungspartei hat das Ziel, neun von insgesamt 17 Leitungsposten der provinzfreien Städte und Provinzen sowie mindestens sieben von zwölf zu vergebenden Sitzen der Nationalversammlung zu gewinnen. Die Freiheitspartei Koreas (LKP), die größte Oppositionspartei, will bei der Wahl der Verwaltungschefs der Großstädte und Provinzen außer in der Yeognam-Region in vier weiteren Gebieten siegen.



Die Bareunmirae-Partei will in Seoul und Daegu eine beträchtliche Anzahl von Stimmen gewinnen, um ihr Image als Partei der Reform und Mitte zu festigen. Die Partei für Demokratie und Frieden setzte es sich zum Ziel, mehr als die Hälfte der Posten der Kommunalchefs in der Honam-Region zu besetzen. Ziel der Gerechtigkeitspartei ist es, sich mindestens zwei Leitungsposten auf kommunaler Ebene zu sichern und in der Hauptstadtregion die zweitgrößte Zustimmung zu erzielen. Kurz gefasst, Regierungspartei und LKP wetteifern um den Wahlsieg, während die restlichen Oppositionsparteien mit einer ausreichenden Anzahl von Stimmen möglichst gut abschneiden wollen.



Die größte Aufmerksamkeit erregt die Wahl des Bürgermeisters der Hauptstadt Seoul. Derzeit hat der amtierende Bürgermeister Park Won-soon von der Minjoo-Partei die Nase vorn.