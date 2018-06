Oberster Richter will Meinungen von Richtern wegen Kollusion mit Vorgängerregierung anhören

Der Chef des Obersten Gerichtshofs Kim Myeong-su hat sich am Donnerstag bei den Bürgern für den Vorwurf der Kollusion der Justiz mit der Vorgängerregierung entschuldigt. Er sprach von Disziplinarmaßnahmen und einer strafrechtlichen Verfolgung der beteiligten Personen.



In einer Stellungnahme teilte Kim mit, er entschuldige sich stellvertretend für die Judikative bei den Bürgern, die sich angesichts den entsetzlichen Untersuchungsergebnisse zu dem Vorwurf sehr schockiert und enttäuscht gezeigt hätten. Er wolle Meinungen aus allen Gesellschaftsbereichen berücksichtigen, um eine endgültige Entscheidung über strafrechtliche Maßnahmen gegen beteiligte Personen zu treffen, hieß es. Die Stellungnahme erfolgte sechs Tage nachdem ein Sonderuntersuchungsteam zum Missbrauch der Justizgewalt einen Bericht veröffentlicht hatte.



Der Judikative wird vorgeworfen, Gerichtsverfahren als Verhandlungskarte für die Einführung eines Revisionsgerichts missbraucht zu haben, als Kims Vorgänger Yang Seung-tae an der Spitze des Obersten Gerichtshofs stand. Ein Revisionsgericht soll einfache Fälle unter den Revisionsprozessen vom Obersten Gericht übernehmen. Da derzeit allein der Oberste Gerichtshof mit Revisionsfällen betraut wird, sei das Gericht mit der Behandlung der Fälle an Grenzen gestoßen, heißt es. Zuletzt wurden Indizien gefunden, dass die Nationale Gerichtsverwaltung des Obersten Gerichts Urteile in Fällen, für die sich die Park Geun-hye-Regierung interessiert hatte, untersucht und Tendenzen studiert hatte, um sich deren Kooperation für die lange herbeigesehnte Einführung eines Revisionsgerichts zu sichern.



Schon im Februar letzten Jahres war der Vorwurf erhoben worden, dass es eine schwarze Liste in der Judikative gegeben habe. Es hieß, dass die Gerichtsverwaltung Richter einer bestimmten Gesinnung überwacht und sie bei Personalentscheidungen benachteiligt habe. Ein Untersuchungsausschuss schlussfolgerte jedoch im April letzten Jahres, dass der Verdacht haltlos sei. Damals hatte noch Yang die Leitung des Obersten Gerichts inne. Nach dem Amtsantritt seines Nachfolgers Kim wurden Stimmen laut, die eine neue Untersuchung verlangten, daraufhin wurden im November neue Untersuchungen eingeleitet.



Kim präsentierte auch einen Reformkurs der Nationalen Gerichtsverwaltung. Ihre hierarchische Entscheidungsstruktur solle geändert werden, damit sie als rein ausführendes Organ fungiere. Ihre Reform wird bei der landesweiten Richtertagung am 11. Juni thematisiert.