US-Verteidigungsminister schließt Truppenabzug aus Korea aus

US-Verteidigungsminister James Mattis hat die Möglichkeit eines Truppenabzugs aus Südkorea erneut zurückgewiesen.



Die US-Soldaten in Korea würden nirgendwo hingehen, sagte Mattis am Sonntag auf der Rückreise vom Asien-Sicherheitsgipfel in Singapur Reportern. Er sage es noch einmal, die Angelegenheit sei nicht einmal Gegenstand von Diskussionen. Er betonte, dass die US-Truppen aus Sicherheitsgründen in Korea gewesen seien und diese immer noch bestünden.



Mattis sagte zwar, dass es in fünf Jahren, in zehn Jahren zu einer Überprüfung kommen könnte. Das werde aber eine Angelegenheit zwischen Südkorea und den USA sein. Er hatte beim Asien-Sicherheitsgipfel am Samstag dieselbe Position unterstrichen.



Ein Abzug oder Abbau der US-Truppen in Südkorea ist ein Streitpunkt, der verbunden mit den Diskussionen über die Denuklearisierung immer wieder angesprochen wird. Bei der Denuklearisierung, die beim Korea-Gipfel thematisiert wurde und beim USA-Nordkorea-Gipfel behandelt wird, geht es hauptsächlich um den Abbau der nordkoreanischen Kernwaffen und des Atomprogramms. Nach Nordkoreas Auffassung geht es jedoch um die Denuklearisierung der gesamten koreanischen Halbinsel, nämlich Süd- und Nordkoreas.



Südkorea verfügt weder über Atomwaffen noch entwickelt es solche Waffen. Stattdessen befindet sich das Land unter dem nuklearen Schirm der USA. Laut der Logik Nordkoreas ist der Atomschirm der USA ebenfalls ein Gegenstand der Denuklearisierung. Dies hängt mit einem Abzug oder Abbau der US-Truppen in Korea zusammen, daher wird diese Angelegenheit wiederholt zur Sprache gebracht.



Mattis sagte, er wisse wirklich nicht, woher diese Sache komme. Er werde jedes Mal im Pressesaal des Pentagons danach gefragt. Sobald jemand es erfunden habe, entwickele es anscheinend ein Eigenleben. Zugleich betonte er, dass die Angelegenheit der US-Truppen in Südkorea niemals zur Sprache gekommen sei. Beim Sicherheitsgipfel hätten sich die Diskussionen auf den Abbau der nordkoreanischen Atomwaffen konzentriert.