Südkorea begeht Gefallenengedenktag

Zum 63. Gefallenengedenktag hat die offizielle Gedenkzeremonie auf dem Nationalfriedhof in Daejeon stattgefunden. Es ist das erste Mal seit 1999, dass die Zeremonie zum Gefallengedenktag nicht auf dem Nationalfriedhof in Seoul, sondern in Daejeon stattfand.



Anwesend waren über 10.000 Bürger, darunter vom Staat anerkannte verdienstvolle Personen und Hinterbliebene. Die Feierlichkeiten begannen mit dem Besuch von Grabstätten. Um 10 Uhr ertönte landesweit eine Sirene, um eine Schweigeminute einzulegen. Anschließend wurde ein Gedenkgedicht für Menschen, die sich für den Staat opferten, verlesen und der berühmte Gesang „Lied eines alten Soldaten“ gesungen. Hinterbliebenen von gestorbenen Soldaten, Polizisten und Feuerwehrbeamten wurden Zertifikate zur Anerkennung als verdienstvolle Personen verliehen. Landesweit wurden Feierlichkeiten von lokalen Verwaltungen veranstaltet.



Die diesjährige Gedenkzeremonie fand unter dem Thema „428030, Wir erinnern uns an Sie im Namen der Republik Korea“ statt. Die Zahl 428.030 steht für die gesamte Anzahl der Menschen, die auf zehn Nationalfriedhöfen in Südkorea ruhen. Mit der Wahl des Nationalfriedhofs in Daejeon für die Gedenkzeremonie soll gezeigt werden, dass es immer noch Menschen gibt, die sich für den Staat opfern. Dort sind neben Teilnehmern an der Unabhängigkeitsbewegung gegen Japan und Kriegsteilnehmern auch andere Verstorbene wie Mitglieder eines Freiwilligenkorps zum Schutz der Felseninsel Dokdo in den 1950er Jahren sowie Feuerwehrbeamte begraben.



Präsident Moon Jae-in sagte in seiner Gedenkrede, er habe Grabstätten von Menschen ohne Familie oder Verwandte aufgesucht. Die Republik Korea werde solche Menschen nicht allein lassen, sie bis zum Ende im Gedächtnis bewahren und sich um sie kümmern. Er kündigte zudem an, im Falle der Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen die Suche nach sterblichen Überresten von Gefallenen im Koreakrieg in der demilitarisierten Zone (DMZ) mit Vorrang anzustreben.