Ballerina Park Sae-eun gewinnt Tanzpreis Prix Benois de la Danse

Ballerina Park Sae-eun hat den angesehensten Tanzpreis der Welt gewonnen.



Park wurde zur Preisträgerin für die beste Tänzerin beim Prix Benois de la Danse gekürt. Sie wurde für ihre Hauptrolle in „Diamonds“, ein Teil der „Jewels“-Trilogie vom Choreografen George Balanchine, geehrt. Die Preisverleihung fand am Dienstag im Bolschoi-Theater in Moskau statt.



Der Prix Benois de la Danse wird auch als „Academy Award in der Tanzbranche“ bezeichnet. Die Internationale Tanzvereinigung in Moskau führte 1991 den Preis ein, um Jean Georges Noverre (1727-1810), Reformer des Balletts, zu ehren. Die Preisträger werden jedes Jahr unter Werken gewählt, die von führenden Balletttruppen aufgeführt wurden. Kang Sue-jin war die erste südkoreanische Gewinnerin des Preises, sie wurde 1999 als beste Tänzerin geehrt. Ballerina Kim Joo-won gewann 2006 den Preis, Ballerino Kim Ki-min wurde 2016 Preisträger.



Park Sae-eun ist derzeit Primaballerina (premiere danseuse) des Ballet de l'Opéra de Paris. Das Ballettensemble der Pariser Oper wurde 1669 gegründet und ist die älteste Ballettruppe der Welt. Park wurde 1989 in Seoul geboren und schloss die Nationaluniversität der Künste Koreas ab. Sie trat 2011 dem Ballett der Pariser Oper bei. Das gelang ihr als zweite Koreanerin nach dem Ballerino Kim Yong-geol. Park erwarb im Juni 2012 die Vollzeitmitgliedschaft und wurde schnell befördert. Sie landete 2014 auf die Position einer Solistin (sujet) und wurde 2016 Primaballerina (premiere danseuse).



Park gewann bisher verschiedene Preise: Sie gewann Gold beim Varna International Ballet Competition in Bulgarien im Jahr 2010. 2006 wurde sie mit Silber beim USA International Ballet Competition ausgezeichnet, beim Prix de Lausanne 2007 mit dem ersten Preis.