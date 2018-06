Kommunalwahlen: Vorzeitige Stimmabgabe startet

Die vorzeitige Stimmabgabe vor den Kommunalwahlen am 13. Juni hat heute begonnen. Wähler können bis Samstag in einem beliebigen Wahllokal von landesweit 3.512 eingerichteten Wahllokalen vorzeitig ihre Stimme abgeben.



Die vorzeitige Stimmabgabe ist für diejenigen gedacht, die am Wahltag verhindert sind. Man braucht sich nicht vorzeitig dafür anmelden und nur einen Personalausweis vorzuzeigen.



Eine landesweite vorzeitige Stimmabgabe wurde bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 erstmals eingeführt. Ziel ist die Gewährleistung politischer Rechte von Menschen, die aus persönlichen Gründen nicht am Wahltag zur Wahlurne gehen können. Die vorzeitige Stimmabgabe gilt für alle Wahlen zur Besetzung öffentlicher Ämter, darunter die Präsidentschaftswahl. Dabei können Wähler unabhängig von ihrem Wohnort in einem beliebigen Wahllokal im Lande ihre Stimme abgeben. Dies wurde dank der integrierten Verwaltung der Wählerlisten durch die Vernetzung der landesweiten Wahllokale ermöglicht. Dank des Systems bekommen Wähler die Stimmzettel ihres Wahlkreises von einem Automaten ausgedruckt. Eine vorzeitige Stimmabgabe startet fünf Tage vor einem Wahltag und findet zwei Tage lang statt. Die Wahllokale sind von 6 bis 18 Uhr geöffnet.



Die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe hat kontinuierlich zugenommen. Daher wird davon ausgegangen, dass sich das Angebot lohnt. Bei den Kommunalwahlen 2014 betrug die Beteiligung 11,5 Prozent. Die Quote stieg bei den Parlamentswahlen 2016 auf 12,2 Prozent und auf 26,1 Prozent bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr. Es wird mit einer höheren Beteiligung bei den bevorstehenden Kommunalwahlen gerechnet. Denn die Wähler sehen immer stärker die Notwendigkeit der vorzeitigen Stimmabgabe und die Parteien werben aktiv dafür. In dieser Hinsicht gab Präsident Moon Jae-in als erster amtierender Präsident vorzeitig seine Stimme ab.



Es steht nun im Mittelpunkt des Augenmerks, für welches Lager eine hohe Beteiligung an der Stimmabgabe im Voraus vorteilhaft sein wird.