Kommunalwahlen: Beteiligung an vorzeitiger Stimmabgabe erreicht 20,14 Prozent

Die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe für die Kommunalwahlen am Mittwoch hat 20,14 Prozent erreicht. Das ist die bisher zweithöchste Beteiligung bei landesweiten Wahlen.



Die vorzeitige Stimmabgabe fand am Freitag und Samstag statt. Dabei traten 8,64 Millionen von insgesamt 42,9 Millionen Wählern an die Urne. Die Beteiligung daran ist fast doppelt so hoch wie die Quote bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014, liegt jedoch unter dem Niveau bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr. Damals wurde mit 26,1 Prozent die bisher höchste Beteiligung verzeichnet.



Unter den Regionen verzeichnete die Provinz Süd-Jeolla mit 31,73 Prozent die höchste Beteiligung. Am unteren Ende rangiert die Stadt Daegu mit 16,43 Prozent.



Die Beteiligung an der gleichzeitig abgehaltenen vorzeitigen Stimmabgabe für die Nachwahlen zum Parlament belief sich auf 21,07 Prozent. Das sind 9,85 Prozentpunkte mehr als die Quote bei den Nachwahlen im letzten Jahr, die bei 11,22 Prozent gelegen hatte. Ein wichtiger Grund für den drastischen Anstieg ist, dass die Stimmabgabe gleichzeitig mit der für die Kommunalwahlen stattfand. Das heißt, dass Wähler der betroffenen Wahlkreise überall im Lande frühzeitig ihre Stimme für die Besetzung freigewordener Parlamentssitze abgeben konnten.



Die vorzeitige Stimmabgabe ist für diejenigen gedacht, die am Wahltag verhindert sind. Man braucht sich nicht dafür anmelden und nur einen Personalausweis vorzuzeigen.



In Südkorea wurde bei den Kommunalwahlen im Jahr 2014 erstmals eine landesweite vorzeitige Stimmabgabe eingeführt. Ziel ist die Gewährleistung politischer Rechte von Menschen, die aus persönlichen Gründen nicht am Wahltag an die Wahlurne treten können. Dabei können Wähler unabhängig von ihrem Wohnort in einem beliebigen Wahllokal im Lande ihre Stimme abgeben.



Angesichts der hohen Beteiligung an der frühzeitigen Stimmabgabe wird mit einem Anstieg der gesamten Wahlbeteiligung am Mittwoch gerechnet.