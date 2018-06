Regierung veröffentlicht Richtlinien für Verkürzung der maximalen Arbeitszeit

Die Regierung hat Richtlinien für die geplante Verkürzung der maximalen Arbeitszeit veröffentlicht.



Entsprechende Vorgaben gab das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit am Montag bekannt. Demnach sollen die Stunden, in denen die Arbeitnehmer der Leitung und Überwachung ihres Arbeitgebers unterstehen, als Arbeitszeit anerkannt werden. Gemeint sind solche Stunden, in denen die Arbeitskraft dem Arbeitgeber zur Verfügung steht. Zur Leitung und Überwachung des Arbeitgebers zählten sowohl die explizite als auch implizite Leitung und Überwachung, heißt es.



In den Vorgaben sind auch Urteilskriterien für Stunden, die fürs Warten, Ausbildung, Geschäftsreise und Bewirtung verbracht werden, enthalten. Solche Stunden werden als Arbeitsstunden anerkannt, falls eine Anweisung des Arbeitgebers hierfür vorliegt. Die Stunden, über die Arbeitnehmer wegen der Leitung und Überwachung ihres Arbeitgebers nicht frei verfügen können, werden als Wartezeit betrachtet und somit als Arbeitszeit eingestuft. Die Fahrt für ein Geschäftsreise ins Ausland, die Flugzeit sowie die Zeit für die Ein- und Ausreisekontrolle können ebenfalls als Arbeitszeit anerkannt werden.



Dagegen zählt ein gemeinsames Essen von Mitarbeitern für die Vertiefung der Freundschaft nicht zur Arbeitszeit. Die Stunden für verschiedene Ausbildungsprogramme, zu denen Arbeitgeber verpflichtet sind, gehören zur Arbeitszeit.



Der Zuschlag für die Feiertagsarbeit soll bis zu acht Arbeitsstunden 50 Prozent des regulären Lohns betragen und im Falle von über acht Stunden 100 Prozent erreichen. Der Zuschlag für die Nachtarbeit zwischen 22 und 6 Uhr beträgt ebenfalls 50 Prozent des Lohns.



Die maximale Wochenarbeitszeit wird nach dem neuen Arbeitsstandardsgesetz ab dem 1. Juli von derzeit 68 auf 52 Stunden verkürzt. Die Regelung gilt sofort für Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern. Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl von 50 bis 299 werden ab 1. Januar 2020 unter das Gesetz fallen, Betriebe mit fünf bis 49 Mitarbeitern ab 1. Juli 2021.