Geschäftskreise erwarten positiven Effekt des USA-Nordkorea-Gipfels

Südkoreas Geschäftskreise haben den USA-Nordkorea-Gipfel am Dienstag begrüßt. Sie brachten Erwartungen zum Ausdruck, dass die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel die gesamte Wirtschaft in Schwung bringen wird.



Führende Wirtschaftsverbände begrüßten einstimmig die Ergebnisse des Treffens zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump. Die Koreanische Handels- und Industriekammer begrüßte den Gipfel in einer Stellungnahme am Dienstag. Er sei ein historisches Treffen, das eine neue Ära von Frieden und Koexistenz eröffnet habe. Die Wirtschaftswelt werde die beste Rolle für die Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen anstreben und aktiv kooperieren. Der Koreanische Arbeitgeberverband drückte die Hoffnung aus, dass anlässlich des Gipfels eine Grundlage für eine dauerhafte Friedenssicherung geschaffen wird. Man erwarte, dass der Gipfel auch der Wirtschaft des Pazifischen Raums Schwung verleihen werde.



Der Verband von Großunternehmen FKI teilte mit, dass in naher Zukunft ein Zeitalter der Hoffnung auf der koreanischen Halbinsel eröffnet werde. Die Wirtschaftswelt werde für die Verwirklichung künftiger innerkoreanischer Gespräche über Folgemaßnahmen ihr Bestes tun. Der Koreanische Verband für Internationalen Handel äußerte die Hoffnung, dass durch eine erfolgreiche Denuklearisierung und die Aufhebung der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea ein Weg für einen nachhaltigen und stabilen Wirtschaftsaustausch zwischen Süd- und Nordkorea geebnet werde.



Die Erwartungen für die Wiederinbetriebnahme des innerkoreanischen Industrieparks Kaesong sind besonders groß. Shin Han-yong, Vorsitzender des Verbandes der dort ansässigen Unternehmen, erwartete, dass die wirtschaftliche Kooperation in hohem Tempo zustande kommen werde, so wie es bei den Spitzentreffen zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA der Fall gewesen sei. Damit brachte er die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Produktion in der seit Februar 2016 geschlossenen Industriezone bald wieder aufgenommen wird.



Führende Unternehmen begrüßten ebenfalls die Ergebnisse des USA-Nordkorea-Gipfels. Sie brachten große Erwartungen zum Ausdruck, dass sich dank der Entspannung auf der koreanischen Halbinsel viele Chancen im Wirtschaftsbereich auftun und die Investitionen von Ausländern steigen werden. Skeptiker mahnen jedoch zur Vorsicht, da es in Nordkorea-Angelegenheiten auch in der Vergangenheit stets Aufs und Abs gab.