Streitkräfte beginnen Übung zur Verteidigung von Dokdo

Die Streitkräfte haben am Montag ihre regelmäßige Übung zur Verteidigung von Dokdo begonnen. Dagegen protestierte die japanische Regierung heftig und forderte den Stopp der Übung.



Die Übung zur Verteidigung von Dokdo findet jährlich je einmal im ersten und zweiten Halbjahr statt. Ziel ist es, die Entschlossenheit zur Verteidigung der Felseninseln zu demonstrieren und Techniken zur Verhinderung des Einfalls externer Kräfte zu erlernen. An der Übung nehmen Marine, Luftwaffe und Küstenwache teil. Die erste Übung dieses Jahres wird in Verbindung mit einem Manöver der Ersten Flotte der Marine durchgeführt und dauert bis Dienstag an.



Zum Einsatz kommen sechs Kriegsschiffe, darunter der 3.200-Tonnen-Zerstörer Yang Manchun. Sieben Flugzeuge wie Seeaufklärer vom Typ P-3C, F-15K-Kampfjets und Hubschrauber UH-60 Black Hawk werden mobilisiert. Eine Gruppe der schnellen Eingreiftruppe der Marineinfanterie wird die Landung auf Dokdo üben. Die schnelle Eingreiftruppe ist in Pohang in der Provinz Nord-Gyeongsang stationiert und kann an jedem Ort auf der koreanischen Halbinsel binnen 24 Stunden zum Einsatz kommen. Ein Teil der Schiffe der Küstenwache für die Bewachung des Ostmeers wird sich ebenfalls dem Manöver anschließen. Die Übung findet in einem ähnlichen Umfang wie die im zweiten Halbjahr letzten Jahres statt.



Nachdem der Zeitplan der Übung bekannt gegeben worden war, forderte die japanische Regierung mit Nachdruck deren Stopp. Kenji Kanasugi, Generaldirektor des Büros für Asien und Ozeanien im Außenministerium, rief die südkoreanische Botschaft in Japan an und erhob Protest. Japan könne die Übung nicht akzeptieren, sie sei sehr bedauerlich, sagte er einem leitenden Diplomaten. Koichi Mizushima, Gesandter der japanischen Botschaft in Seoul, protestierte auf ähnliche Weise beim Generaldirektor für Nordostasien im südkoreanischen Außenministerium und verlangte die Aussetzung der Übung.



Dokdo liegt 87,4 Kilometer südöstlich der Insel Ulleung im Ostmeer und ist das östlichste Territorium der Republik Korea. Trotzdem erhebt Japan Gebietsanspruch auf die Felseninseln, die es „Takeshima“ nennt. Angesichts des übermäßigen Terriotorialanspruchs des Nachbarn verstärkt Südkorea seine effektive Herrschaft über Dokdo.