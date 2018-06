Frequenzversteigerung für 5G-Mobilfunk abgeschlossen

Südkorea hat die Versteigerung der Frequenzbereiche des Mobilfunks der fünften Generation (5G) abgeschlossen. Demnach wird erwartet, dass die Vorbereitungen für die für März 2019 vorgesehene weltweit erste Kommerzialisierung des 5G-Diensts beschleunigt werden.



Bei 5G handelt es um die Mobilfunktechnologie, bei der Frequenzen im 28-GHz-Bereich, einem superhohen Frequenzbereich, verwendet werden. Der Mobilfunk der ersten Generation stellt die Technologie für Sprachanrufe dar, der Mobilfunk der zweiten Generation für den Austausch von Daten wie Kurznachrichten. Der Mobilfunk der dritten Generation ermöglicht die multimediale Kommunikation mittels Handys. Im Jahr 2011 wurde die Ära des 4G-Mobilfunks eröffnet, damit der Austausch von hohen Datenvolumen mit mobilen Geräten ermöglicht wurde.



5G bietet eine Übertragungsgeschwindigkeit, die dutzendfach schneller als die des 4G-Mobilfunks ist. Daher kann von einer Technologie auf einer anderen Ebene gesprochen werden. Große Datenmengen können schnell und gleichzeitig an viele Menschen verschickt werden. Beispielsweise kann ein UHD-Film binnen einer Sekunde übertragen werden.



Die Branche arbeitet derzeit an der Entwicklung von 5G-Dienstleistungen unter der Verwendung künstlicher Intelligenz sowie erweiterter und virtueller Realität. Zu den Bereichen, zu denen die 5G-Technologie entscheidend beitragen kann, zählen selbstfahrende Autos. Bei autonomen Fahrzeugen ist eine schnelle Datenübertragung unerlässlich, da die Situation innerhalb von Sekundenbruchteilen beurteilt werden muss, um den Fahrer und das Auto zu schützen. Ein weiterer Bereich ist die Smart City oder intelligente Stadt, in der mit vielen Sensoren die Luft- und Wasserqualität verwaltet wird. In der Ära der vierten industriellen Revolution spielen Daten eine Rolle wie Blut im menschlichen Körper. Daher stellt 5G eine Schlüsseltechnologie der vierten industriellen Revolution dar.



Bei den Mobilfunkanbietern SK Telecom, KT und LG U+, denen Frequenzen des 5G-Mobilfunks zugeteilt wurden, laufen die Vorbereitungen für die Kommerzialisierung des 5G-Diensts bereits auf Hochtouren. Sie schickten im Auftaktquartal eine Angebotsanfrage (Request for Proposal) für 5G an globale Hersteller. Es wird erwartet, dass spätestens im Juli oder August die Auswahl von Lieferanten von Ausrüstungen erfolgt. Dann wird voraussichtlich ab September oder Oktober mit dem Netzaufbau begonnen.