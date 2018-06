Südkorea und USA sagen gemeinsames Manöver UFG ab

Südkorea und die USA haben beschlossen, ihre gemeinsame Militärübung Ulchi Freedom Guardian (UFG) auszusetzen. Als Grund wird die Absicht vermutet, Nordkoreas Besorgnis über seine eigene Sicherheit zu zerstreuen und Maßnahmen zur Umsetzung der Denuklearisierung voranzutreiben.



Die Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA gaben am Dienstag bekannt, sie hätten beschlossen, alle Pläne für die Übung UFG auszusetzen. Beide Länder würden über zusätzliche Schritte weiter beraten. Über spätere Militärübungen sei noch nicht entschieden worden, hieß es.



UFG zählt zu den repräsentativsten Gemeinschaftsübungen Südkoreas und der USA, bei denen ein totaler Krieg auf der koreanischen Halbinsel simuliert wird. Die Übung findet jedes Jahr Ende August statt und ist eine Stabsrahmenübung (CPX) in Form eines Kriegsspiels. UFG stellt eine Zusammenlegung der Stabsrahmenübung der Streitkräfte Südkoreas und der USA „Freedom Guardian“ und der Übung „Ulchi“ der südkoreanischen Regierung dar. Daran nehmen Regierungsbehörden, private Unternehmen, große Truppeneinheiten von Heer, Marine und Luftwaffe, das Kommando der Marineinfanterie sowie US-Soldaten in Südkorea und aus Übersee teil. Für die letztjährige Übung wurden 17.500 amerikanische Soldaten mobilisiert, darunter 3.000 aus dem Ausland.



Laut dem Seouler Verteidigungsministerium sind zu späteren Übungen noch keine Entscheidungen getroffen worden. Weitere groß angelegte Übungen Südkoreas und der USA für den Fall eines totalen Kriegs sind Key Resolve und Foal Eagle. Key Resolve ist eine Stabsrahmenübung zur Überprüfung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft und dem Erlernen des Verfahrens der Kriegsführung. Sie findet jeden März statt. Foal Eagle ist ein Feldmanöver und wird im Anschluss an Key Resolve abgehalten. Nordkorea hat UFG, Key Resolve und Foal Eagle als Übungen für die Aggression gegen das Land verurteilt.



In Militärkreisen wird davon ausgegangen, dass UFG während der Gespräche über die Denuklearisierung Nordkoreas suspendiert wird. Sollten die Gespräche bis nächstes Jahr anhalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass Key Resolve und Foal Eagle ebenfalls eingestellt werden.