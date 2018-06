Antragstellung für Kindergeld ab heute möglich

Ab dem heutigen Mittwoch ist die Antragstellung für das geplante Kindergeld möglich.



Südkorea wird getrennt vom bereits gezahlten Kinderbetreuungsgeld für Kinder ab der Geburt bis zum Alter von fünf Jahren 100.000 Won (90 Dollar) im Monat zahlen. Ziel der Einführung des Kindergeldes ist, Bedingungen für ein gesundes Wachstum zu schaffen und dadurch die grundlegenden Rechte und das Wohlbefinden der Kinder zu fördern. Die Zahlungen beginnen gemäß dem im Februar vom Parlament verabschiedeten Gesetz zum Kindergeld am 21. September.



Nach dem Gesetz werden Nutznießer des Kindergeldes gemäß zwei Kriterien, nämlich Alter und Einkommen, festgelegt: Die Kinder sollen null bis 71 Monate alt sein. Bezüglich der Einkommens kommen die unteren 90 Prozent der Einkommensbezieher in Mehr-Personen-Haushalten in den Genuss des Kindergeldes. Das heißt, dass alle Familien mit Kindern in der betreffenden Altersgruppe bis auf die obersten zehn Prozent das Kindergeld erhalten. Das Einkommen und das in Einkünfte umgerechnete Vermögen sollen im Falle eines Drei-Personen-Haushalts, nämlich einer Familie mit einem Kind, mit Stand von 2018 monatlich 11,7 Millionen Won (10.545 Dollar) nicht übertreffen. Bei Vier-Personen-Haushalten liegt die Obergrenze bei 14,36 Millionen Won (12.945 Dollar), bei Fünf-Personen-Familien bei 17,2 Millionen Won (15.505 Dollar).



Einen entsprechenden Antrag kann der Vormund des betroffenen Kindes oder ein Vertreter im Zentrum für Einwohnerdienste am Wohnort oder online einreichen. Die Online-Antragstellung ist auf dem Portal für Sozialleistungen (www.bokjiro.go.kr) oder mittels einer entsprechenden Applikation möglich.



Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, wie groß der Effekt des Kindergeldes als Maßnahme zur Geburtenförderung sein wird.