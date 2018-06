US-Truppen ziehen von Basis in Seoul weg

Das Kommando der US-Streitkräfte in Korea (USFK) zieht von seinem bisherigen Stützpunkt im Seouler Viertel Yongsan weg. Am 29. Juni wird das neue Kommando-Gebäude auf dem Camp Humphreys in Pyeongtaek feierlich eröffnet. Damit geht die 73-jährige Geschichte der Stationierung von US-Soldaten in Yongsan zu Ende.



Der neue Gebäudekomplex des US-Kommandos besteht aus einem vierstöckigen Hauptgebäude und einem zweistöckigen Nebengebäude auf einem 240.000 Quadratmeter großen Gelände. Die Gesamtfläche des Camp Humphreys beträgt 14,86 Millionen Quadratmeter. Dort gibt es 513 Gebäude, 226 der südkoreanischen Seite und 287 der amerikanischen Seite. Es ist der größte Stützpunkt der US-Truppen im Ausland. Das Kommando der 8. US-Armee, amerikanische Bodenstreitkräfte in Südkorea, zog bereits im Juli letzten Jahres nach Pyeongtaek um. Auf der Basis in Pyeongtaek wurden auch viele Einrichtungen für das Alltagsleben der US-Soldaten und ihrer Familien gebaut, wie Schulen und Läden.



Die Geschichte der Stationierung von US-Soldaten in Yongsan reicht bis ins Jahr 1945 zurück. Nach dem Ende des Pazifikkriegs wurde im September 1945 die 7. Division des XXIV. Korps (24. Korps) von der japanischen Insel Okinawa nach Korea verlegt. Sie übernahm die Entwaffnung der japanischen Soldaten und die Aufrechterhaltung der Ordnung. Daraufhin wurde das Hauptquartier des XXIV-Korps in Yongsan, Seoul errichtet.



Die meisten US-Soldaten zogen sich 1949 aus Korea zurück, es blieben nur 482 militärische Berater dort. Nach dem Ausbruch des Koreakriegs im Jahr 1950 kamen die US-Truppen als Teil des UN-Kommandos erneut in Korea zum Einsatz. Das Kommando der US-Streitkräfte in Südkorea wurde im Juli 1957 gegründet. Seitdem spielte Yongsan die Rolle der Hochburg der US-Truppen in dem Land.



Anlässlich des Umzugs nach Pyeongtaek wird ein großer Wandel erwartet. Ein Prozess zum Friedensaufbau auf der koreanischen Halbinsel wird voraussichtlich eine Veränderung des Charakters der US-Truppen in Südkorea bewirken. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt die Bereitschaft zum Truppenabbau in Südkorea verkündet.