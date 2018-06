Präsident Moon bricht zu Staatsbesuch nach Russland auf

Präsident Moon Jae-in ist am Mittwoch zu einem Staatsbesuch nach Russland gereist. Moons Reise ist der erste Staatsbesuch eines amtierenden südkoreanischen Präsidenten in Russland seit der Visite des damaligen Staatschefs Kim Dae-jung vor 19 Jahren.



Nach der Ankunft in Russland wird Moon als erster Präsident Südkoreas eine Rede vor der Duma, dem Unterhaus des russischen Parlaments, halten. Anschließend sind Treffen mit den Chefs führender Parteien sowie mit Ministerpräsident Dimitri Medwedew geplant.



Am Freitag ist ein Spitzentreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgesehen. Moon und Putin hatten sich am Rande des G20-Gipfels im Juli letzten Jahres und anlässlich des Eastern Economic Forums, eines internationalen Forums, im September zu Gesprächen getroffen. Bei ihrem dritten Treffen wird Moon betonen, dass ein Friedensregime, das auf der koreanischen Halbinsel aufgebaut würde, sich mittel- und langfristig zu einem multilateralen Regime für Frieden, Sicherheit und Kooperation in ganz Nordostasien entwickeln sollte. Er wird Putin um die Kooperation hierfür bitten.



Moon unterstrich in einem Interview mit russischen Medien am Mittwoch die multilaterale Zusammenarbeit Nordostasiens. Er sagte, dass Präsident Putin und er dasselbe Ziel in Bezug auf eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines Friedensregimes hätten. Südkorea und Russland würden bis zum Schluss eng kooperieren. Moon teilte dabei seine Pläne für die wirtschaftliche Kooperation zwischen Südkorea und Russland sowie die trilaterale Wirtschaftskooperation zwischen beiden Koreas und Russland mit. Unter anderem wurde die Notwendigkeit der Dreier-Kooperation in den Bereichen Eisenbahn, Gas- und Stromversorgung betont.



Am Samstag wird er nach Rostow am Don weiterreisen und dem WM-Spiel der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft gegen Mexiko beiwohnen. Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Präsident einen Sportwettkampf im Ausland besucht.



Seit dem USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni sind die Länder in der Umgebung der koreanischen Halbinsel sehr beschäftigt. Nordkorea und China kooperieren im Vorfeld der Verhandlungen über die Denuklearisierung eng. Moons Russland-Besuch wird voraussichtlich ein Anlass sein, die Zusammenarbeit der benachbarten Länder für die Schaffung einer Friedensordnung auf der Halbinsel zu festigen.