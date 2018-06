Regierung veröffentlicht neue Richtlinien für Geschichtsschulbücher

Das Bildungsministerium kündigte am Donnerstag Änderungen der Lehrpläne für den Sozialkundeunterricht an Grundschulen und den Geschichtsunterricht an Mittel- und Oberschulen an. Sie stellen Richtlinien für das Verfassen von Geschichtsschulbüchern dar, die ab 2020 an Mittel- und Oberschulen verwendet werden.



Der Lehrplan gilt als Standard für die Schulbildung. Ein untergeordneter Begriff des Lehrplans sind Schreibkriterien, nach denen sich Verlage beim Verfassen von autorisierten Lehrbüchern richten sollen. Das heißt, gemäß dem Lehrplan werden Kriterien für das Verfassen von Schulbüchern festgelegt.



Ein Lehrplan wird zuerst angekündigt, um Meinungen aus verschiedenen Bereichen anzuhören, bevor eine endgültige Festlegung erfolgt. Für die Kriterien fürs Verfassen von Schulbüchern entfällt dieser Prozess.



Bemerkenswert im Änderungsentwurf sind Änderungen einiger wichtiger Ausdrücke. „Demokratie“ wurde statt der Bezeichnung „freiheitliche Demokratie“ eingeführt. Das Bildungsministerium sagte, dass in den meisten früheren Lehrplänen und Schulbüchern für das Fach Geschichte der Ausdruck „Demokratie“ verwendet worden sei. „Freiheitliche Demokratie“ stehe für eine Demokratie im engeren Sinn, damit sei nur ein Teil der verschiedenen Bestandteile der Demokratie gemeint. Diese Erläuterung unterscheidet sich von der Auffassung der konservativen Gruppen, nach der in der Verfassung von 1987 von der „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ die Rede sei. Sie fürchten, dass die „Demokratie“ auch als „soziale Demokratie“ und „Volksdemokratie“ interpretiert werden kann.



Die „Gründung der Republik Korea“ im Jahr 1948 wurde durch „Gründung der Regierung der Republik Korea“ ersetzt. Damit sollen die Legitimität der Provisorischen Regierung Koreas und die Geschichte der Unabhängigkeitsbewegung respektiert werden. Hinsichtlich des Koreakriegs steht in dem Änderungsentwurf, dass der Krieg durch die Invasion Südkoreas (durch Nordkorea) ausgelöst wurde. Dieser Ausdruck war beim Ausarbeiten eines Vorschlags für den Entwurf noch nicht verwendet worden.



Es ist jedoch ein Streitpunkt, dass in neuen Lehrplänen nicht steht, dass die Republik Korea die einzige legitime Regierung auf der koreanischen Halbinsel ist. Diese Formulierung kommt in den aktuell gültigen Richtlinien fürs Verfassen von Geschichtsbüchern vor. In dem im Mai veröffentlichten Entwurf für neue Kriterien steht, dass der Prozess der Gründung der Regierungen, die jeweils in Süd- und Nordkorea entstanden, sowie die Merkmale ihrer Systeme verglichen werden sollen.