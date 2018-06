Untersuchungsteam für Schwarzgeld im Ausland ins Leben gerufen

Ein gemeinsames Untersuchungsteam der Regierung für das Einziehen von im Ausland versteckten Gewinnen aus Straftaten ist am Freitag ins Leben gerufen worden. Dessen Aufgabe ist es, im Ausland verstecktes Schwarzgeld aufzuspüren und ins Land zurückzuholen.



Die Bildung des Untersuchungsteams erfolgt auf Anweisung von Präsident Moon Jae-in. Er hatte am 14. Mai das illegale Verstecken von Vermögen im Ausland als repräsentative asoziale Handlung definiert. Mit der Vermeidung von Steuerzahlungen würden die Fairness und Gerechtigkeit beeinträchtigt, hieß es.



Das Team besteht aus 17 Mitarbeitern der zuständigen Behörden, darunter Staatsanwaltschaft, Steueramt, Zollamt und Finanzaufsicht. Zum Teamführer wurde Lee Won-seok, Leiter der Staatsanwaltschaft in Yeoju, ernannt. Er hatte während seiner Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral in den Jahren 2016 und 2017 die Ermittlungen zum Korruptionsskandal um Ex-Präsidentin Park Geun-hye geleitet und sie befragt.



Es wird erwartet, dass das Untersuchungsteam das vermutlich im Ausland versteckte Vermögen von Großunternehmen, Choi Soon-sil, zentrale Figur im Korruptionsskandal um Park, und von Ex-Präsident Lee Myung-bak ins Visier nehmen wird. Im Falle von Großunternehmen ist der Vorwurf von Geheimfonds gegen die Familie des Vorsitzenden der Unternehmensgruppe Hanjin, Cho Yang-ho, ein Paradebeispiel. Derzeit laufen Ermittlungen gegen die Cho-Familie wegen eines Korruptionsverdachts. Auch gegen Choi und Lee wird wegen des Vorwurfs ermittelt, im Ausland Vermögen versteckt zu halten.



Das Verstecken von Vermögen im Ausland ist eine bei Konzernen und Wohlhabenden beliebte Methode der Steuerhinterziehung. Ein Paradebeispiel ist die Gründung einer Briefkastenfirma in einer Steueroase, um Vermögen ins Ausland zu schaffen. An dem Volumen der Strafsteuern für die Offshore-Steuerhinterziehung lässt sich erkennen, dass das Volumen von Geheimfonds in Übersee wächst. Das Volumen solcher Strafsteuern stieg von 825,8 Milliarden Won (744 Millionen Dollar) im Jahr 2012 auf 1,31 Billionen Won (1,18 Milliarden Dollar) im vergangenen Jahr. Daher wird es immer dringender, die Steuerhinterziehung mittels Transaktionen in Übersee unter Kontrolle zu bringen.