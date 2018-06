Südkorea, China und Japan wollen nächstes Jahr Studienergebnisse zu Feinstaub veröffentlichen

Die chinesische Regierung hat versprochen, für die Reduzierung von Ultrafeinstaub mit den Regierungen Südkoreas und Japans aktiv zu kooperieren. Die drei Länder vereinbarten, einen Politikbericht zu veröffentlichen, der die Ziele jedes Landes zur Bekämpfung der Luftverschmutzung und die Ergebnisse enthält.



Eine entsprechende Einigung erzielten die drei Länder beim 20. trilateralen Umweltministertreffen am Sonntag im chinesischen Suzhou. Dabei diskutierten Südkoreas Umweltministerin Kim Eun-kyung und ihre chinesischen und japanischen Amtskollegen Li Ganjie und Masaharu Nakagawa über Maßnahmen gegen Umweltprobleme. Sie drückten Zufriedenheit über den gemeinsamen Plan für die Umweltkooperation aus, den die drei Länder seit 2015 umgesetzt haben.



Sie unterzeichneten vier Vereinbarungen, dazu zählt die Unterstützung der Veröffentlichung eines zusammenfassenden Berichts über weiträumige grenzüberschreitende Luftschadstoffe (LTP) in Nordostasien. Der Bericht über die Ergebnisse einer gemeinsamen Studie über die Angelegenheit sollte ursprünglich dieses Jahr veröffentlicht werden. Dies wurde jedoch wegen Chinas Widerstands abgesagt. Grund sei, dass einige chinesische Daten veraltet seien. Die Umweltminister einigten sich deshalb darauf, noch vor ihrem 21. Treffen im kommenden Jahr einen zusammenfassenden Bericht herauszugeben.



Die Ergebnisse der Forschung zur Wanderung von Luftschadstoffen aus China wurden ebenfalls wegen des Widerstands der chinesischen Regierung nicht veröffentlicht. Ultrafeinstaub aus China war das größte Anliegen beim Treffen am Sonntag. Der chinesische Umweltminister bekräftigte gegenüber südkoreanischen Reportern die feste Entschlossenheit seiner Regierung. Chinas Bemühungen um die Reduzierung von Ultrafeinstaub hätten sehr eindeutige Ergebnisse gebracht. Die Ultrafeinstaubwerte in Peking seien von 80,5 ㎍/㎥ im Jahr 2013 auf derzeit 58 ㎍/㎥ gefallen. China habe ein Zentrum zur Bewältigung des Ultrafeinstaub-Problemes eingerichtet, hieß es. Er betonte zudem Chinas aktive Bereitschaft zur Kooperation mit Südkorea und Japan.



Die drei Länder vereinbarten auch, bis Oktober eine nordostasiatische Partnerschaft für saubere Luft (NEACAP) ins Leben zu rufen. Außerdem wurde vereinbart, eine gemeinsame Forschung zu einer Stadt der kohlenstofffreien nachhaltigen Entwicklung zu starten.