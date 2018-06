Landesweit Zeremonien zum 68. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs

Zum 68. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs haben heute um 10 Uhr landesweit Zeremonien stattgefunden.



In Seoul fand in der Jamsil Arena die Zeremonie unter dem Thema „Die mit Opfern verteidigte Republik Korea, die koreanische Halbinsel von Frieden und Wohlstand“ statt. Anwesend waren etwa 5.000 Personen, darunter Kriegsveteranen aus dem In- und Ausland, Diplomaten aus Ländern, die am Koreakrieg teilgenommen hatten, und Regierungsvertreter. An etwa 200 Orten im Land wurden Zeremonien veranstaltet.



Bei der Gedenkfeier in Seoul sagte Ministerpräsident Lee Nak-yon in seiner Rede, dass Frieden und Wohlstand die beste Belohnung für die Hingabe der Kriegsteilnehmer seien. Er betonte, dass dieses Jahr die Wende hin zu einem Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel begonnen habe. Er versprach, mit Überzeugung und Geduld geradeaus in Richtung auf die Friedensetablierung auf der koreanischen Halbinsel und gemeinsames Gedeihen der Nation zu gehen.



Lee äußerte, dass sich die großartigen Bürger Südkoreas vom Boden der Verzweifelung erhoben hätten. Diese wunderbare Entwicklung sei dank der Hingabe der Kriegsteilnehmer möglich gewesen. Die Regierung gebe ihr Bestes, damit die Kriegsveteranen respektvoll behandelt würden, so der Premier. Er versprach, in Kooperation mit Nordkorea die Bergung der sterblichen Überreste von Gefallenen voranzutreiben.



Der Koreakrieg brach am 25. Juni 1950 durch die Invasion nordkoreanischer Truppen aus. Am Anfang drangen die Nordkoreaner bis zur Front am Fluss Nakdong im Süden Südkoreas vor. Die Lage änderte sich dank des Einschreitens der UN-Truppen. 16 Länder einschließlich der USA schickten Soldaten für Südkorea, viele Staaten boten medizinische und materielle Unterstützung an. Nach dem Kriegseintritt der chinesischen Armee geriet die Lage jedoch erneut in die Sackgasse. Der Krieg dauerte drei Jahre und einen Monat an, bis am 27. Juli 1953 ein Waffenstillstandsabkommen abgeschlossen wurde.



Der Koreakrieg ist ein Beispiel eines Kriegs zwischen dem Ost- und Westblock im Kalten Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwei Millionen Soldaten kämpften auf beiden Seiten, darunter mehr als 900.000 südkoreanische und UN-Soldaten. Schätzungsweise 260.000 südkoreanische und UN-Soldaten fielen, über eine Million Zivilisten wurden getötet. Die Zahl der Todesopfer auf nordkoreanischer Seite wird auf mindestens 2,5 Millionen geschätzt.