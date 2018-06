Jeju beginnt Überprüfung von Asylanträgen von Jemeniten

Die Einwanderungsbehörde der Provinz Jeju hat am Montag damit begonnen, die Asylanträge der Jemeniten zu prüfen. In letzter Zeit kamen viele Flüchtlinge aus Jemen auf die südliche Insel, was sich zu einem großen gesellschaftlichen Problem in Südkorea entwickelte.



Die Prüfung erfolgt in Form von Tiefeninterviews mit jedem Antragsteller. Insgesamt 549 Jemeniten stellten Asylanträge, 486 von ihnen bleiben derzeit auf Jeju. Diese werden zuerst befragt. Jede Befragung soll sechs Stunden dauern, hierfür werden ein Asylentscheider, ein Helfer sowie ein Dolmetscher eingesetzt. Dabei wird jeder Antragsteller zu den im Antragsformular genannten Geburtsdaten, dem Familienstand, dem Grund des Asylersuchens und Verfolgungen im Heimatland befragt.



Da Tiefeninterviews stattfinden, können täglich nur zwei bis drei Personen geprüft werden. Daher werden voraussichtlich sechs bis acht Monate gebraucht, bis die Überprüfung aller Asylsuchenden aus Jemen abgeschlossen wird. Nach der Prüfung wird ein Bericht darüber verfasst, und die Entscheidung über die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung aus humanitären Gründen oder die Anerkennung als Flüchtling wird gefällt. Sollte man nicht als Flüchtling anerkannt werden, kann man Einspruch dagegen einlegen.



Der jüngste Zustrom von Flüchtlingen aus Jemen auf Jeju wird auf dessen Programm der visafreien Einreise zurückgeführt. Im Zuge des Bürgerkriegs seit März 2015 wurden über zwei Millionen Jemeniten Flüchtlinge. Ein Teil von ihnen flüchtete nach Malaysia, wo ohne Visum ein Aufenthalt von bis zu 90 Tagen erlaubt ist. Nach dem Ablauf dieser Frist zog ein Teil der Jemeniten von Malaysia aus nach Jeju weiter. Bis 15. Juni reisten 561 Jemeniten ein, einige von ihnen verließen inzwischen die Insel, um nach Arbeit zu suchen.



Angesichts des drastischen Anstiegs der Zahl der Flüchtlinge aus Jemen verbot die Regierung den Staatsbürgern des Jemens eine visafreie Einreise ins Land. Den Jemeniten auf Jeju wurde das Verlassen der Insel untersagt. Unterdessen wurden in Südkorea Bedenken geäußert, dass die eingereisten Jemeniten sich als Flüchtlinge getarnt haben könnten. Die öffentliche Meinung darüber ist gespalten, ob Südkorea die jemenitischen Asylsuchenden aufnehmen sollte oder nicht.