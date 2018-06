Diskussion über Mindestlohn wird fortgesetzt

Der Gewerkschaftsdachverband FKTU hat am heutigen Mittwoch erklärt, seinen Boykott gegen die Diskussionen über den Mindestlohn beenden zu wollen. Damit werden die Diskussionen über den Mindestlohn für das nächste Jahr wieder fortgesetzt.



Die Mitglieder der Organisation boykottierten die Sitzungen aus Protest gegen die geänderte Berechnungsmethode für den Mindestlohn. Gemäß der Ende Mai vom Parlament verabschiedeten Novelle zum Mindestlohngesetz werden reguläre Boni und Gehaltsnebenleistungen, die jeweils 25 und sieben Prozent des Mindestlohns übertreffen, in die Berechnung miteinbezogen. Damit wird der Effekt der Anhebung des Mindestlohns in erheblichem Maße ausgeglichen, dagegen protestierten die Gewerkschaften.



Die Mindestlohnkommission hat eine letzte Warnung an die Arbeitnehmerkreise angesichts ihres Boykotts der Diskussionen über den Mindestlohn ausgesprochen. Die Kommission könne gegebenenfalls ohne die Mitwirkung der Arbeitnehmerkreise den Mindestlohn für das kommende Jahr beschließen, habe es geheißen.



Diese Position teilte die Kommission nach ihrer Plenarsitzung am Dienstag mit. Die nächste Plenarsitzung werde am Donnerstag abgehalten. Am Dienstag nahmen 17 Mitglieder an dem Treffen teil, darunter neun Vertreter öffentlicher Interessen und acht Vertreter der Arbeitgeber. Alle Vertreter der Arbeitnehmer blieben der Sitzung fern. Die Kommission ist ein gesellschaftliches Diskussionsorgan zwischen Regierung, Arbeitgebern und -nehmern für die Besprechung und den Beschluss des gesetzlichen Mindestlohns. Die drei Seiten werden jeweils von neun Mitgliedern vertreten.



Die gesetzliche Frist für die Diskussion über den Mindestlohn im kommenden Jahr läuft am 28. Juni aus. Der Kommission bleibt jedoch noch Zeit, da die Frist für die Bekanntmachung des Mindestlohns erst am 5. August ausläuft.