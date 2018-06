Koreas einigen sich auf erste Maßnahmen zur Wiederverbindung von Eisenbahnstrecken

Süd- und Nordkorea werden erstmals seit etwa zehn Jahren ihre Kooperation im Eisenbahnbereich wieder aufnehmen. Beide Staaten einigten sich darauf, für eine eventuelle Wiederverbindung ihrer Eisenbahnstrecken gemeinsame Untersuchungen vor Ort durchzuführen.



Eine entsprechende gemeinsame Pressemitteilung gaben Süd- und Nordkorea nach ihren Gesprächen über die Kooperation im Eisenbahnbereich am Dienstag im Waffenstillstandsort Panmunjom bekannt. Vereinbart wurde, ein gemeinsames Forschungsteam für die Modernisierung der östlichen Donghae-Linie und der westlichen Gyeongui-Linie, beider grenzüberschreitenden Bahnlinien, zu bilden.



Gleichzeitig wurde beschlossen, gemeinsame Untersuchungen der nordkoreanischen Abschnitte beider Bahnstrecken durchzuführen. Zunächst werden Mitte Juli für die grenzüberschreitenden Abschnitte Vor-Ort-Begehungen durchgeführt. Dabei werden für eine eventuelle Verbindung der Eisenbahnen beider Staaten die Signal- und Kommunikationssysteme unter die Lupe genommen und erforderliche Folgemaßnahmen festgestellt. Am 24. Juli wird der nordkoreanische Schienenabschnitt von Kaesong bis Sinuiju der Gyeongui-Linie vor Ort geprüft. Danach soll die Inspektion des nordkoreanischen Abschnitts vom Berg Geumgang bis zum Fluss Duman (Tumen) auf der Donghae-Linie folgen.



Die Gyeongui-Linie führt von Seoul in Südkorea nach Sinuiju in Nordkorea. Der grenzüberschreitende Abschnitt erstreckt sich von Munsan bis Kaesong. Die Donghae-Linie beginnt in der südkoreanischen Stadt Busan und führt entlang der Ostküste bis Rajin in Nordkorea und bis Chassan in Russland. Der grenzüberschreitende Abschnitt verbindet Jejin im Süden mit dem Berg Geumgang im Norden. Der 104 Kilometer lange Abschnitt zwischen Gangneung und Jejin in Südkorea ist derzeit unterbrochen.



Die Einigung ist von großer Bedeutung, da beide Bahnstrecken an die eurasischen Bahnnetze angeschlossen sind. Die Gyeongui-Linie ist im chinesischen Dandong an die Transchinesische Eisenbahn (TCR) angeschlossen. Die Donghae-Linie findet im chinesischen Tumen Anschluss an die Transmongolische Eisenbahn (TMR) und wird im russischen Chassan mit der Transsibirischen Eisenbahn (TSR) verbunden. Die Verbindung der Eisenbahnstrecken zwischen Süd- und Nordkorea bedeutet damit den Anschluss an die transeurasische Eisenbahn. Südkorea trat am 7. Juni der Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen (OSJD) bei und kann sich nun am Betrieb der eurasischen Bahnstrecken beteiligen.