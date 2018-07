UNESCO fordert von Japan Bekanntmachung dunkler Geschichte der Insel Hashima

Die UNESCO hat Japan erneut aufgefordert, die Geschichte der Zwangsarbeit von Koreanern auf seiner Insel Hashima und an weiteren Industrieanlagen aufrichtig bekannt zu machen. 23 Industrieanlagen aus der japanischen Meiji-Ära waren im Jahr 2015 in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen worden.



Das Welterbekomitee der UNESCO nahm am Mittwoch eine entsprechende Stellungnahme durch einen Konsens an. Darin erinnerte das Komitee Japan an die Entscheidung der UNESCO bei der Anerkennung der Anlagen als Welterbe und forderte deren aufrichtige Umsetzung. Damals hatte die Organisation Japan empfohlen, Interpretationsstrategien zu entwickeln, um die „gesamte Geschichte“ jeder Einrichtung verständlich zu machen.



Zu den aufgelisteten Industrieanlagen Japans zählen sieben Einrichtungen einschließlich der Mine auf Hashima, an denen etwa 60.000 Koreaner zur japanischen Kolonialzeit Zwangsarbeit verrichten mussten. Daher waren die Bemühungen Japans um die Anerkennung dieser Stätten als Welterbe von Anfang an umstritten. Hashima war wegen der katastrophalen Arbeitsbedingungen besonders berüchtigt. Die Insel liegt rund 18 Kilometer südwestlich vom Hafen von Nagasaki. Dort befand sich eine Mine, die die Unternehmensgruppe Mitsubishi Ende des 19. Jahrhunderts für die Kohleförderung gebaut hatte. Die japanischen Kolonialherren verschleppten während des Pazifikkriegs viele Koreaner nach Japan und zwangen sie zur Arbeit an strategisch wichtigen Anlagen. Hashima bildete keine Ausnahme. Laut offiziellen Untersuchungsergebnissen der südkoreanischen Regierung schufteten von 1943 bis 1945 500 bis 800 Koreaner dort. 122 Menschen starben an Krankheiten und Unterernährung oder ertranken.



Japan verheimlichte diese Tragödie und stellte nur die Symbolik der industriellen Revolution in den Vordergrund, als das Land nach dem Welterbestatus dieser Industrieanlagen strebte. Südkorea sprach diese Frage an, die UNESCO forderte daraufhin Strategien für ein besseres Verständnis der gesamten Geschichte. Japan versprach, angemessene Maßnahmen zu treffen, darunter die Einrichtung eines Informationszentrums zum Gedenken an die Opfer der Zwangsarbeit. In einem im November der UNESCO vorgelegten Bericht teilte Japan jedoch Pläne mit, das Informationszentrum nicht in der Präfektur Nagasaki, wo sich die umstrittenen Anlagen befinden, sondern in Tokio als Denkfabrik einrichten zu wollen. Zudem verwendete Japan in diesem Zusammenhang das Wort „Zwang“ nicht.