Südkorea gewinnt letztes WM-Vorrundenspiel gegen Deutschland

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ihr letztes Vorrundenspiel gegen Deutschland mit 2:0 gewonnen. Südkoreas Sieg war eine freudige Überraschung, obwohl das Land sich dennoch nicht für das Achtelfinale qualifizierte.



Das dritte Vorrundenspiel Südkoreas gegen Deutschland fand am Mittwoch in der Kasan Arena statt. Beide Teams durften sich nicht verstecken und wollten unbedingt siegen. Für Südkorea war die Wiederherstellung der Ehre nach zwei Niederlagen dringend erforderlich. Zudem war im Falle seines Siegs der Vorstoß ins Achtelfinale je nach dem Ergebnis des Spiels zwischen Schweden und Mexiko theoretisch noch möglich. Obwohl von einer Siegchance von einem Prozent gesprochen wurde, schien es sich zu lohnen, das Beste zu geben.



Deutschland benötigte für den Vorstoß ins Achtelfinale unbedingt einen Sieg über Südkorea, da die deutsche Elf ihr erstes Spiel gegen Mexiko verloren hatte. Auch ging es um den Stolz Deutschlands als Weltranglistenerster und Titelverteidiger.



Die südkoreanische Mannschaft unter Trainer Shin Tae-yong geriet in heftige Kritik, nachdem sie im ersten Vorrundenspiel gegen Schweden eine schwache Vorstellung geboten hatte. Südkorea musste ein 0:1-Niederlage einstecken. Das Team verlor auch das zweite Spiel gegen Mexiko und zwar mit 1:2. Mit einem Tor von Son Heung-min konnte Südkorea jedoch einen ersten kleinen Erfolg verbuchen und die Stimmung heben.



In dem Spiel am Mittwoch ging Deutschland wie erwartet in die Offensive und zeigte sich überlegen. Die Südkoreaner hielten den Angriffen aber stand. Torwart Jo Hyeon-woo, der bei dieser WM ins Rampenlicht rückte, hütete das südkoreanische Tor in hervorragender Weise. Die Torchancen ergaben sich in der Nachspielzeit. Kim Young-gwon traf zur 1:0-Führung. Drei Minuten später erzielte Son Heung-min den zweiten Treffer, nachdem der deutsche Torwart Manuel Neuer sein Tor verlassen hatte, um die Angriffe seiner Mannschaft zu unterstützen.



Aufgrund des wohl überraschendsten Spielausgangs bei der diesmaligen WM schied Deutschland als Gruppenletzter aus. Südkorea konnte seine Ehre wiederherstellen und die einprozentige Chance zumindest teilweise nutzen. Der Vorstoß ins Achtelfinale gelang aber nicht, da Schweden sich mit 3:0 gegen Mexiko durchsetzte.