Verteidigungsministerium will zügig Ersatzdienst institutionalisieren

Das Verteidigungsministerium will möglichst schnell seine Politik über den Ersatzdienst festlegen. Die Position teilte das Ressort am Donnerstag mit, nachdem das Verfassungsgericht als Alternative zur Bestrafung der Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen die Einführung eines Wehrersatzdienstes gefordert hatte.



Ein von den Streitkräften erwogener Ersatzdienst lässt sich offenbar an einem Plan erkennen, den das Verteidigungsministerium 2007 ausarbeitete. Damals schlug das Ressort vor, dass Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen in speziellen Kliniken wie Rehabilitationskliniken und psychiatrische Kliniken sowie Sanatorien für Senioren ihren Ersatzdienst ableisten. Die Arbeit in solchen Einrichtungen ist sowohl in köperlicher als auch geistiger Hinsicht hart, da beispielsweise ältere Demenzpatienten und Menschen mit schwerer Behinderung betreut werden.



Wer in solchen Einrichtungen den Ersatzdienst ableiste, dürfe nicht pendeln sondern solle dort wohnen. Die Dauer des Ersatzdienstes solle das Doppelte der Dauer des aktiven Wehrdienstes betragen, so der Vorschlag des Ministeriums. Um einen Missbrauch des Programms zu verhindern, solle ein Ausschuss, der einem gerichtlichen Organ entspricht, die Auswahl der Ersatzdienstleistenden vornehmen.



Der Vorschlag des Verteidigungsministeriums ähnelt relevanten Gesetzentwürfen, die früher dem Parlament eingereicht wurden. Daher wird erwartet, dass es keine große Abweichung vom Konzept des Ministeriums von 2007 geben werde, sollte ein Ersatzdienst eingeführt werden.



Das gültige Wehrdienstgesetz erlaubt die Wehrdienstverweigerung aus Gewissens- oder Religionsgründen nicht und sieht eine strafrechtliche Belangung hierfür vor. Mehrmals wurde eine Verfassungsbeschwerde gegen diese Regelung eingereicht, jedes Mal befand das Verfassungsgericht sie für verfassungskonform. Das Verfassungsgericht stufte am Donnerstag erneut die Regelung, Artikel 88 Absatz 1 des Wehrdienstgesetzes, als verfassungsgemäß ein. Zugleich befand das Gericht jedoch Artikel 5 Absatz 1, der den Ersatzdienst nicht als Art des Wehrdienstes festlegte, für nicht verfassungskonform. Alle Arten des Wehrdienstes gemäß dem aktuellen Gesetz setzten eine militärische Grundausbildung voraus. Es verletzte die Gewissensfreiheit der Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen, dass kein Ersatzdienst möglich sei, hieß es. Daher forderte das Verfassungsgericht einen Ersatzdienst als Alternative.