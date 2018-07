Süd- und Nordkorea einig über Modernisierung nordkoreanischer und grenzüberschreitender Straßen

Süd- und Nordkorea haben sich geeinigt, nordkoreanische Straßen gemeinsam zu modernisieren. Die Straßenmodernisierung wird voraussichtlich auch die Diskussionen über den innerkoreanischen Verkehr auf dem Landweg voranbringen.



Eine entsprechende Pressemitteilung gaben beide Koreas am Donnerstag im Anschluss an ihre Gespräche über die Kooperation im Straßenbereich im Waffenstillstandsort Panmunjom bekannt. Darin hieß es, beide Seiten hätten die Position bestätigt, dass Projekte zur Modernisierung der Donghae- und Gyeongui-Straße eine wichtige Bedeutung für eine ausgeglichene Entwicklung der nationalen Wirtschaft und ein gemeinsames Gedeihen haben. Sie hätten vereinbart, diese Projekte gleichzeitig durchzuführen.



Hierfür wollen beide Seiten zuerst ein gemeinsames Forschungsteam bilden. Modernisiert werden der Abschnitt zwischen Kaesong und Pjöngjang auf der Gyeongui-Straße im Westen und der Abschnitt zwischen Goseong und Wonsan auf der Donghae-Straße im Osten. Die Untersuchung soll Anfang August auf der Gyeongui-Straße beginnen, dann soll die Donghae-Straße inspiziert werden. Das Niveau der Modernisierung wird gemäß internationalen Standards und regionalen Eigenschaften festgelegt. Den Entwurf für die Bauarbeiten und die Bauarbeiten selbst werden Süd- und Nordkorea gemeinsam übernehmen. Für die Schaffung einer technologischen Grundlage der Straßenmodernisierung wollen beide Seiten auch für die gemeinsame Entwicklung fortgeschrittener Technologien zusammenarbeiten.



Die Gyeongui-Straße ist eine Straßenstrecke zwischen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul und der nordkoreanischen Stadt Sinuiju. Sie ist an die südkoreanische Fernverkehrsstraße National Route 1 angeschlossen, die in Mokpo beginnt. Sollte diese Straßenstrecke verbunden und modernisiert werden, wäre eine Straße fertiggestellt, die quer durch den Westen der koreanischen Halbinsel verläuft. Der Abschnitt zwischen Süd- und Nordkorea auf dieser Strecke ist nach der Teilung Koreas unterbrochen. Sollte ein 19 Kilometer langer Abschnitt zwischen Munsan in Südkorea und Kaesong in Nordkorea verbunden werden, wird die Straße vervollständigt.



Die Donghae-Straße stellt eine etwa 900 Kilometer lange Straßenstrecke von Goseong an der Grenze bis Hoeryeong in Nordkorea dar und kann an die südkoreanische National Route 7 angeschlossen werden, die von Busan entlang der Ostküste bis zur innerkoreanischen Grenze führt. Der 107 Kilometer lange Abschnitt zwischen Goseong und Wonsan in Nordkorea wurde 1989 als Tourismusstraße für innerkoreanische Touren ins Geumgang-Gebirge gebaut.