Sieben buddhistische Bergtempel in Südkorea sind Welterbe

Sieben repräsentative buddhistische Bergtempel in Südkorea sind in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden. Damit hat Südkorea insgesamt 13 Einträge in der Welterbeliste.



Das Welterbekomitee der UNESCO traf die Entscheidung einstimmig während seiner 42. Sitzung am Samstag in der bahrainischen Hauptstadt Manama. Als Welterbe anerkannt wurden der Tempel Tongdo in Yangsan, der Tempel Buseok in Yeongju, der Tempel Bongjeong in Andong, der Tempel Beopju in Boeun, der Tempel Magok in Gongju, der Tempel Seonam in Suncheon und der Tempel Daeheung in Haenam.



Das Komitee erklärte, dass der außergewöhnliche universelle Wert der koreanischen Tempel, die die buddhistische Tradition fortgeführt hätten, hoch anerkannt worden sei. Diese Bergtempel sind buddhistische Klöster, die seit ihrem Bau im Zeitraum vom 7. bis 9. Jahrhundert die Funktionen von Glauben, asketischer Praxis und Leben aufrecht erhalten haben. In dieser Hinsicht wurde ihr außergewöhnlicher universeller Wert (Outstanding Universal Value: OUV), die Voraussetzung für die Bestimmung zum Welterbe, anerkannt.



Der Tongdo-Tempel wurde von Mönch Jajang aus dem Königreich Silla im Jahr 643 gegründet. Der Buseok-Tempel wurde im Jahr 676 von Mönch Uisang gegründet, der von einer Studienreise in China zurückgekehrt war. Der Bongjeong-Tempel wurde nach vorherrschender Meinung von Mönch Neungin, einem Jünger von Mönch Uisang, im späten 7. Jahrhundert gebaut. Dort befindet sich das älteste Holzgebäude Koreas, die Halle Geungnakjeon, sie ist der Nationalschatz Nummer 15.



Der Beopju-Tempel wurde laut dem Buch aus der Joseon-Zeit „Dongguk Yeoji Seungnam“ im Jahr 553 von Mönch Uisin gegründet. Dort gibt es viele Nationalschätze und Schätze, darunter die älteste fünfstöckige Holzpagode Koreas. Der Magok-Tempel ist für seine schöne Landschaft bekannt. Laut einer Theorie wurde der Tempel von Mönch Jajang gebaut, der im 7. Jahrhundert lebte. Einer anderen Theorie zufolge baute Chejing, ein Mönch im 9. Jahrhundert, den Tempel. Der Seonam-Tempel wurde laut einem Dokument im Jahr 529 gebaut. In einem anderen Dokument steht, dass der Tempel im Jahr 875 gebaut wurde. Es ist nicht bekannt, wann der Daeheung-Tempel gegründet wurde. Der Tempel existiert spätestens seit der Zeit des Vereinigten Silla (676 – 935).