Südkorea will für Zuschlag für AKW-Projekt in Saudi-Arabien mit USA und VAE kooperieren

Südkorea will alle Kräfte aufbieten, um den Zuschlag für ein AKW-Projekt in Saudi-Arabien zu erhalten. Durch eine strategische Kooperation mit den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) will das Land die Chancen für den Zuschlag erhöhen.



Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie hielt am Montag eine Sitzung über die Strategie für den AKW-Export ab. An der Sitzung unter Leitung von Industrieminister Paik Un-gyu nahmen relevante Unternehmen wie der Stromversorger KEPCO, der AKW-Betreiber KHNP sowie Doosan Heavy Industries & Construction teil. Sie diskutierten über eine künftige Strategie angesichts der Auswahl Südkoreas als bevorzugter Bieter des ersten AKW-Projekts Saudi-Arabiens und Pläne für die Regierungsunterstützung.



Südkoreas zügiges Vorgehen wird auf die schwindenden Chancen für den Zuschlag für das Projekt zurückgeführt. Die für nukleare und erneuerbare Energie zuständige saudi-arabische Organisation K.A.CARE teilte am 30. Juni KEPCO mit, dass alle fünf Teilnehmerländer an der Ausschreibung in die engere Wahl genommen worden seien. Das sind Südkorea, die USA, Frankreich, China und Russland. Ursprünglich wurde erwartet, dass etwa drei Länder in die engere Wahl kommen würden. Die Entscheidung des Auftraggebers deutet an, dass der Wettbewerb noch härter wird.



Die südkoreanische Regierung und die Branche errichteten demnach ein Unterstützungszentrum für das AKW-Projekt in Saudi-Arabien, um die Analyse der Forderungen des Königreichs, die Erstellung von Angeboten und Diskussionen zwischen den Branchen beider Länder zu unterstützen.



Unter anderem sind die Bemühungen um eine strategische Kooperation mit den USA und den VAE bemerkenswert. Südkorea will mit den USA eine Kooperation zwischen den Regierungen besprechen und eine strategische Zusammenarbeit zwischen Unternehmen anstreben. Südkorea hat viel Erfahrung bei der Kooperation mit den USA im AKW-Bereich. Beim Bau seiner Kernkraftwerke schaute sich das Land Technologien vom US-Konzern Westinghouse ab. Mit ihm arbeitete Südkorea auch für den Zuschlag für das Projekt des Atomkraftwerks Barakah in den VAE zusammen. Südkorea will zudem auf der Grundlage des durch den Bau des AKW Barakah geschaffenen Vertrauens einen gemeinsamen Vorstoß mit den VAE in Saudi-Arabien anstreben.