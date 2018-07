Südkoreanische Delegation reist für Basketball-Freundschaftsspiele nach Nordkorea

Eine südkoreanische Delegation ist am Dienstag für innerkoreanische Basketball-Freundschaftsspiele nach Pjöngjang geflogen. Solche Basketball-Freundschaftsspiele finden erstmals seit 15 Jahren statt und stellen einen richtigen Anfang des Sportaustauschs zwischen beiden Koreas dar. Delegationsführer ist Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon, daher ist der Nordkorea-Besuch auch hinsichtlich der künftigen Beziehungen zwischen beiden Koreas bemerkenswert.



Die Delegation besteht aus 100 Personen, darunter 50 Athletinnen und Athleten, Regierungsbeamte, Medienvertreter für die Berichterstattung und Übertragung. Zur Regierungsgruppe zählt auch der Vizeminister für Kultur, Sport und Tourismus, Roh Tae-kang. Insgesamt vier Basketballspiele sind geplant. Am Mittwoch werden die Athleten aus beiden Koreas in gemischten Teams gegeneinander antreten. Am Donnerstag werden beide Koreas gegeneinander antreten. Die Delegation wird am Freitag in Südkorea zurückerwartet.



Innerkoreanische Basketball-Freunschaftsspiele fanden im September 1999 in Pjöngjang zum ersten Mal statt. Die zweite Veranstaltung wurde im Dezember 1999 in Seoul abgehalten. Vier Jahre später, im Oktober 2003, fanden zum dritten Mal solche Basketballspiele in Pjöngjang statt. Als Folge der angespannten Beziehungen kam es in den folgenden 15 Jahren zu keiner weiteren Veranstaltung.



Die anstehende Veranstaltung bedeutet den richtigen Beginn des innerkoreanischen Sportaustauschs, den beide Koreas in der Panmunjom-Erklärung vom 27. April vereinbarten. Es ist auch bemerkenswert, dass der für innerkoreanische Beziehungen zuständige Minister die südkoreanische Regierungsdelegation leitet und selbst nach Nordkorea reist. Es wird erwartet, dass Cho in Pjöngjang mit dem Vorsitzenden des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son-gwon, und weiteren hohen Beamten zusammenkommen wird. Ri ist Chos Ansprechpartner bei innerkoreanischen hochrangigen Gesprächen. Nicht ausgeschlossen ist, dass Machthaber Kim Jong-un, der bekanntermaßen ein großer Basketball-Fan ist, die Spiele besucht. In einem solchen Fall könnte eine Unterhaltung zwischen Cho und Kim zustande kommen.



Cho wird voraussichtlich mit Nordkoreanern über den Termin des nächsten Gipfels diskutieren. Es wird angestrebt, das nächste innerkoreanische Spitzentreffen im Herbst in Pjöngjang abzuhalten. Ein Meinungsaustausch über die Kooperation im Eisenbahn- und Straßenbereich sowie die Frage der in Nordkorea inhaftierten Südkoreaner wird ebenfalls erwartet.