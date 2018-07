LG Display führt Weltmarkt für AMOLED-Panels für Smartwatches an

LG Display hat letztes Jahr den Weltmarkt für AMOLED-Displaypanels für Smartwatches angeführt.



Laut dem Marktforschungsinstitut IHS Markit lieferte der koreanische Hersteller im vergangenen Jahr 10,64 Millionen AMOLED-Panels für Smartwatches aus. Auf Platz zwei folgte Samsung Display mit 8,95 Millionen Einheiten. Dahinter folgte die chinesische Firma EverDisplay Optronics mit 4,17 Millionen Einheiten. AU Optronics landete mit 1,47 Millionen Einheiten auf Platz vier. Der chinesische Hersteller BOE (Beijing Oriental Electronics), der letztes Jahr in den Markt einstieg, rangierte mit rund 380.000 Einheiten auf Platz fünf.



Für LGs Spitzenposition spielte Apple eine große Rolle. LG und Samsung lieferten dem US-Unternehmen im vergangenen Jahr insgesamt 14,75 Millionen OLED-Panels für Smartwatches. 10,6 Millionen Einheiten davon, damit über 70 Prozent, wurden von LG geliefert. Apple ist der absolute Weltmarktführer bei Smartwatches. Das Unternehmen war Spitzenreiter im vergangenen Jahr und wird voraussichtlich bis 2022 an der Spitze bleiben. Wer Apple viele Displays liefert, kann sich daher die Überlegenheit im Display-Markt sichern.



Diese Situation ist für LG Display sehr ermutigend, weil das Unternehmen in letzter Zeit schlechte Geschäftsergebnisse erleidet. Im Auftaktquartal verbuchte LG als Folge des Preisrückgangs bei LCD-Panels ein Defizit. Deshalb ergriff die Firma Gegenmaßnahmen wie eine Umstrukturierung.



In der Branche wird davon ausgegangen, dass im Markt für Wearables Smartwatches innerhalb von wenigen Jahren Smartbands überholen werden. Sollte LG daher Apple weiterhin als Abnehmer seiner Panels für Smartwatches sichern, könnte der Hersteller schneller als erwartet aus der schlechten Geschäftslage herauskommen.