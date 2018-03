Zweite Runde der Gespräche mit USA über FHA-Änderung

Südkorea und die USA haben die zweite Runde über eine mögliche Änderung ihres Freihandelsabkommens (FHA) beendet. Die Gespräche wurden am 31. Januar und 1. Februar in Seoul geführt. Südkoreas Handelsminister Kim Hyun-chung kommentierte im Anschluss, dass beide Seiten intensiv diskutiert und noch einen weiten Weg vor sich hätten. Professor Chung In-gyo von der Abteilung für Internationalen Handel der Inha Universität sagt über das Treffen:



Die letztwöchigen Verhandlungen signalisieren ein Tauziehen um die Änderung des FHA. Details wurden nicht öffentlich gemacht, aber beide Seiten führten laut Berichten eine erhitzte Diskussion über zentrale Themen und Südkorea stellte große Forderungen.



Beide Seiten machten ihre Interessen bei der ersten Runde in den USA am 5. Januar deutlich. Bei dem jüngsten Treffen wurde über die Positionen zu diesen Forderungen diskutiert. Washingtons Kernanliegen ist dem Vernehmen nach die Automobilindustrie.



Seit letztem Jahr fordern die USA einen deutlichen Abbau des Handelsüberschusses. Die USA stellen viele Forderungen zum Automobilsektor, dies betrifft Zölle auf Fahrzeuge und Zulieferteile, Umweltstandards für den CO2-Ausstoß und Ursprungsregeln. Letztere können für Südkoreas Zulieferer zu einer Belastung werden. Die USA drängen bei den Neuverhandlungen des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) auf einen höheren Anteil von US-amerikanischen Zulieferteilen. Schon heute müssen 62,5 Prozent der Einzelteile aus den USA, Kanada und Mexiko stammen, künftig sollen es 85 Prozent sein. Südkorea wurde mit einer ähnlichen Forderung konfrontiert, obwohl keine genauen Prozentzahlen genannt wurden. Das ist kurzfristig kein Problem, kann aber langfristig auch der südkoreanischen Automobilindustrie schaden.



Den USA ist der Schutz der eigenen Autoindustrie wichtig. Vor allem das Handelsungleichgewicht gegenüber Südkorea missfällt ihnen. Warum nimmt Washington ausgerechnet die Autoindustrie ins Visier?



Südkoreas Autosektor ist für 70 bis 80 Prozent des Handelsüberschusses gegenüber den USA verantwortlich. Daher wollen die USA dies unter allen Umständen ändern. Es ist wahr, dass die südkoreanischen Ausfuhren in den letzten vier bis fünf Jahren deutlich gestiegen sind. Das ist den USA ein Dorn im Auge.



Südkorea exportierte letztes Jahr Fahrzeuge im Wert von 14,6 Milliarden Dollar in die USA. Autozulieferteile waren das drittwichtigste Produkt im Handel mit den Vereinigten Staaten. Die US-Unterhändler verschärfen nach der Rede des US-Präsidenten Donald Trump zur Lage der Nation den Druck. Trump hatte in der Rede seinen protektionistischen Kurs erneut verteidigt. Südkoreas Delegation hob in dieser Lage hervor, dass die Importe von US-Autos seit dem Abschluss des FHA um 140 Prozent zulegten, folglich beide Seiten profitierten. Zudem forderten die südkoreanischen Unterhändler eine Lockerung der jüngsten Restriktionen gegen Waschmaschinen und Solarmodule. Auch einige Klauseln in Bezug auf das Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) will Seoul ändern.



Die Handelsbehörden haben die Notwendigkeit einer Änderung der ISDS-Klausel hervorgehoben. Trump billigte im letzten Monat strenge Schutzzölle gegen Waschmaschinen und Solarmodule, einschließlich solchen aus Südkorea. Südkorea beschwerte sich darüber lautstark, um das Schwert anderer Forderungen stumpf zu machen. Seoul kann die Frage zu seinem Vorteil nutzen, und die schnelle Streichung von wenigstens einigen Zöllen fordern.



Handelsminister Kim Hyun-chong bestätigte, dass die als unfair betrachteten Schutzmaßnahmen ein Thema waren. Auch bei der ISDS-Klausel will Südkorea nicht locker lassen. Gemäß dem Investor-Staat-Schlichtungsverfahren können ausländische Investoren klagen, wenn sie wegen der Gesetze oder Systeme des Landes Nachteile erlitten. Südkorea und die USA liefern sich einen Nervenkrieg und konnten sich anders als bei früheren Verhandlungen diesmal nicht einigen. In wenigen Wochen soll weiter verhandelt werden und der Weg dürfte angesichts der großen Differenzen steinig werden. Wie sollte Südkorea in die künftigen Verhandlungen gehen?



Beide Länder befinden sich noch in der Anfangsphase und haben noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt, sondern zunächst Druck ausgeübt. Die USA sind ein wichtiger Markt und Südkorea benötigt schnell eine kluge Strategie, indem der Themenkreis möglichst eingeengt wird. Auch muss Südkorea das Verhandlungstempo drosseln, damit die Gespräche vor den Kommunalwahlen im Juni nicht politisch ausgeschlachtet werden.



Freihandelsabkommen sind eine Triebfeder des südkoreanischen Exports. Erfolgreiche Verhandlungen mit den USA sind sehr wichtig. Mit einer klugen Strategie sollte Südkorea seine Anliegen durchsetzen, auch wenn an anderer Stelle Zugeständnisse gemacht werden müssen.