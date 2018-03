Kursturz an der südkoreanischen Börse

Der letztwöchige Kurssturz an der US-Börse hat auch Südkoreas Aktienmarkt erschüttert. Am 7. Februar rutschte der Leitindex Kospi erstmals nach vier Monaten wieder unter die Marke von 2.400 Zählern. Gleichzeitig stiegen der Won-Dollar-Wechselkurs und die Renditen auf Staatsanleihen. Zwei Tage später gab der Kospi nach Kursrückgängen an der US-Börse auf 2.350 Zähler nach und der Wechselkurs näherte sich einem Austauschverhältnis von 1.100 Won je Dollar an. Die Entwicklungen gelten als Signal für zunehmende Schwankungen am südkoreanischen Finanzmarkt. Wirtschaftsprofessor Kim Jeong-sik von der Yonsei Universität erläutert die Hintergründe:



Die Löhne in den USA sind stark gestiegen und die Arbeitslosigkeit nahm auf vier Prozent ab, was beinahe Vollbeschäftigung bedeutet. Ein hoher Inflationsdruck aufgrund höherer Löhne und Beschäftigung könnte die US-Notenbank zu einer Zinsanhebung veranlassen. Dieses Jahr sollen die Zinsen mindestens drei Mal steigen. Der Rückgang der US-Börse war zum Teil Sorgen über eine früher als erwartete Zinsanhebung geschuldet.



Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums legten die Löhne im Januar so kräftig zu wie seit Juni 2009 nicht mehr. Als Folge dieser Bekanntgabe gingen die US-Börsen auf Talfahrt. Am 5. Februar büßte der Dow Jones über 1.100 Punkte ein, es war der schärfste Rückgang seit 2011. Am 8. Februar verlor der Hauptindex noch einmal 1.000 Punkte. Seit März 2009 befand sich die US-Börse im Aufwind, doch die Erholung am Arbeitsmarkt sorgt für nun kräftigen Gegenwind.



Angesichts der schnellen Erholung in den USA rechnen Analysten für dieses Jahr mit drei Zinsanhebungen um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Doch höhere Löhne und eine wachsende Inflation könnten die Fed zu vier Zinsschritten veranlassen. Seit der Finanzkrise 2008 wurde mit Zinssenkungen versucht, die Volkswirtschaft wiederzubeleben. Da mittlerweile Anzeichen für eine Erholung vorliegen, muss die Regierung die Inflation bekämpfen. Daher wird sie versuchen, die Zinsen anzuheben, um Kapital zu absorbieren.



Der Chefökonom des Weißen Hauses Kevin Hassett sagte am 6. Februar, dass dieses Jahr drei Zinserhöhungen vorgenommen werden könnten. Einige Marktexperten rechnen mit sogar vier Zinssteigerungen und einem Ende des zehnjährigen Bullenmarktes und der Kapitalschwemme. Allgemein wird erwartet, dass der Offenmarktausschuss der Fed im kommenden Monat eine Anhebung beschließt. Auch Südkorea wäre davon betroffen.



Wahrscheinlich werden die USA die Zinsen im März um 0,25 Prozentpunkte anheben. Wenn Südkorea zur selben Maßnahme greift, entstehen keine Probleme, da die Zinssätze in beiden Ländern dann ein ähnliches Niveau hätten. Doch ist ungewiss, ob Südkorea angesichts der hohen Arbeitslosigkeit gleich nachziehen kann. Hält Südkorea an seinem Zinsniveau fest, werden die US-Zinsen höher sein und einen Kapitalabfluss aus Südkorea bewirken.



Südkoreas Leitzins beträgt aktuell 1,5 Prozent, das entspricht dem oberen Korridor des US-Zinses, der von 1,25 bis 1,5 Prozent reicht. Beschließen die USA eine Anhebung, kann sich das Zinsverhältnis umkehren. Südkoreas Zentralbank berät am 27. Februar über das Zinsniveau und steht vor einer schwierigen Entscheidung.



Ein Zinsunterschied von einem Viertelprozentpunkt wird nicht umgehend zu einem Kapitalabfluss führen. Doch sollte der Trend andauern, könnten sich ausländische Investoren zurückziehen. Kapitalbewegungen werden nicht allein durch ein unterschiedliches Zinsniveau, sondern auch durch den Wechselkurs beeinflusst. Wenn dieser steigt, könnte Kapital aus Sorge vor Währungsverlusten abgezogen werden. Eine US-Zinsanhebung könnte somit zur Kapitalabwanderung aus Südkorea führen.



Südkoreas Währungshüter könnten unter Zinsdruck geraten. Angesichts einer alarmierenden privaten Verschuldung in Höhe von 1,3 Billionen Dollar sorgte eine Zinsanhebung für neue Probleme, darunter eine Schwächung des privaten Verbrauchs, wenn die Haushalte mehr für den Schuldendienst aufbringen müssen. Die Zentralbank befindet sich aktuell in einer Zwickmühle.



Die Bank of Korea befindet sich in einem Dilemma. Hebt sie wie die USA die Zinsen an, könnte sie einem Kapitalabfluss vorbeugen, würde auf der anderen Seite aber die wirtschaftliche Erholung bremsen. Friert sie den Zinssatz ein, würde die Wirtschaft stimuliert, aber es bestünde die Sorge eines Kapitalabzugs. Die Zentralbank muss den Wechselkurs genau im Blick behalten. Fällt dieser, könnte sie die Zinsen behutsam anheben, da die Wahrscheinlichkeit eines sofortigen Kapitalabflusses gering wäre. Steigt der Wechselkurs rasant, bleibt keine andere Wahl, als die Zinsen zu erhöhen. Erfolgt dies jedoch zu schnell, werden die Immobilienpreise und Aktienkurse abstürzen und die Rezession verschärfen. Eine Zinserhöhung sollte daher schrittweise erfolgen.



Die Zeit des billigen Geldes scheint vorüber zu sein, und die Märkte werden eine Korrektur durchlaufen. Selbst schwere Marktturbulenzen können nicht ausgeschlossen werden. Südkorea muss die Entwicklungen um den US-Zins besonders aufmerksam verfolgen und wohlüberlegt handeln.