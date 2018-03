Wirtschaftlicher Effekt der PyeongChang-Winterspiele

Im südkoreanischen PyeongChang finden zurzeit die 23. Olympischen Winterspiele statt. Die Rekordzahl von fast 3.000 Sportlern aus 92 Ländern nimmt daran teil. Das Sportfest beschert dem Gastgeber auch einen wirtschaftlichen Effekt. Lee In-chul, Direktor des Real Good Economic Institute, erläutert, welchen Einfluss die Spiele auf Südkoreas Wirtschaft haben.



Die 23. Winterspiele wurden am 9. Februar eröffnet und dauern 17 Tage. Das Koreanische Institut für Industriewirtschaft und Handel errechnete, dass die Ausrichtung einen Wirtschaftseffekt im Wert von über 20 Billionen Won oder fast 18 Milliarden Dollar bedeutet. Das Hyundai Wirtschaftsforschungsinstitut schätzt den Gesamteffekt einschließlich Infrastrukturinvestitionen und eines Tourismusbooms sogar auf 58 Milliarden Dollar in den kommenden zehn Jahren. Dazu kommen unsichtbare Effekte wie ein höherer Markenwert der Unternehmen des Landes. Nach den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul verbesserte sich das Image von Produkten “made in Korea”. Genauso werden die Winterspiele einen bedeutenden Einfluss auf die Unternehmensleistungen haben.



Südkorea ist nach Frankreich, Deutschland, Italien, Japan und Russland das sechste Land, das alle vier großen Sportveranstaltungen austragen konnte – Olympische Sommer- und Winterspiele, Fußball-WM und Leichtathletik-WM. Die positiven Effekte reichen bis in die Zeit nach der Schlussfeier.



Während der Vorbereitung auf die Winterspiele schuf Südkorea Infrastruktur, was den Binnenkonsum förderte und für Arbeitsplätze sorgte. Die Zentralbank hob jüngst die Prognose für dieses Jahr auf 2,9 Prozent an. Die PyeongChang-Spiele und die Mindestlohnanhebung gelten als wichtigste Gründe für den Aufwärtstrend. Der private Verbrauch soll dank Olympia im ersten Quartal um 0,1 Prozentpunkte zusätzlich zulegen. Auch sollen dieses Jahr zwei Millionen Touristen mehr kommen als im Vorjahr, was ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozentpunkten bedeutete. Nach Schätzungen des Koreanischen Instituts für Industriewirtschaft und Handel soll die Sportveranstaltung für die Schaffung von 230.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen sorgen.



Dank Nordkoreas Teilnahme konnten außerdem geopolitische Risiken reduziert werden. Dies könnte später zu einer Verbesserung der nationalen Kreditwürdigkeit führen. Auch die Einwohner der Gastgeberprovinz Gangwon hoffen auf eine wirtschaftliche Belebung.



PyeongChang ist eine kleine Stadt mit 40.000 Einwohnern und hofft, nach Olympia ein Touristenziel zu werden. Gangwon könnte in den nächsten zehn Jahren zu einem der führenden Wintersportorte der Welt werden. Laut der Fremdenverkehrsbehörde KTO (Koreanisches Kultur- und Tourismusinstitut) kommen über 400.000 Touristen im Olympia-Zeitraum nach Südkorea. In dieser Zeit geben sie hier 400 Milliarden Won oder rund 360 Millionen Dollar aus. Auch nach den Spielen soll der Schwung beibehalten werden. In dem Gebiet befinden sich mehrere tolle Ski-Resorts und Touristenattraktionen. Durch die Winterspiele wird die Gegend im In- und Ausland bekannter.



Das japanische Sapporo nahm nach der Ausrichtung der Winterspiele 1972 eine rasante Entwicklung. Der Gastgeber von 2002, Salt Lake City, konnte hohe Einnahmen erzielen, indem drei Anlagen neu gebaut und acht modernisiert wurden. Auch PyeongChang hofft auf eine positive Entwicklung, doch es gibt auch pessimistische Prognosen.



Einige koreanische Forschungsinstitute erwarten positive wirtschaftliche Effekte dank der PyeongChang-Olympiade, doch das US-Wirtschaftsmagazin “Forbes” weist auf schwache Kartenverkäufe, den geringen Bekanntheitsgrad von PyeongChang und das vergleichsweise schwache Umfeld in Südkorea für den Wintersport hin. Seit 2003 flossen allein 800 Millionen Dollar in die Wettkampfstätten. Werden diese nach Olympia nicht richtig genutzt, kostet allein ihr Unterhalt einiges und wird die Bürger des kleinen Landkreises belasten.



Die japanische Stadt Nagano konnte mit der Ausrichtung der Winterspiele 1998 ein Plus von zehn Milliarden Yen erzielen. Für den Bau der Wettkampfstätten musste sich die Stadt aber mit 3,56 Millionen Yen pro Einwohner verschulden. Verglichen mit früheren Olympischen Winterspielen ist die Belastung wegen der PyeongChang-Spiele vergleichsweise gering. Die letzten vier Winterspiele kosteten im Schnitt 3,3 Milliarden Dollar, doch PyeongChang konnte die Ausgaben auf 790 Millionen Dollar reduzieren. Es wurden sechs bereits bestehende Arenen modernisiert und sechs neue Anlagen gebaut. Ob die Spiele ein wirklicher finanzieller Erfolg werden, zeigt sich erst auf lange Sicht.



In der Tat haben nicht viele Länder Olympische Spiele finanziell erfolgreich gestalten können. Einzig die Winterspiele von Salt Lake City kamen aus den roten Zahlen heraus. Die Asienspiele 2014 im südkoreanischen Incheon brachten der Stadt hohe Schulden ein, auch Brasilien hatte nach den Olympischen Sommerspielen 2016 mit Schulden zu kämpfen. Entscheidend ist, wie mit den olympischen Anlagen verfahren wird. Nach den Winterspielen von Albertville 1992 gingen 14 Dörfer im Umkreis wegen übertriebener Investitionen Pleite, darunter auch Brides, wo die Skiwettbewerbe stattgefunden hatten. Südkorea sollte seine Lehren daraus ziehen und die Olympia-Stätten langfristig gut nutzen.



Die Effekte der Olympischen Spiele werden erst langfristig spürbar sein. Doch Südkorea hat die Chance, den Schwung der Spiele für einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung zu nutzen.